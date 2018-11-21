Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда

Судебную коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда вместо Елены Хахалевой возглавил Александр Пятигора. Решение было принято на заседании президиума краевого суда и озвучено его председателем Александром Черновым.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ведомства, уточнив, что Елена Владимировна Хахалева остается работать рядовым судьей Краснодарского краевого суда.

Ранее Хахалева, прославившаяся после дорогостоящей свадьбы дочери, лишилась другого поста: в сентябре нынешнего года пленум Верховного суда постановил исключить ее из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года. Причину тогда никто не озвучил.

Сейчас кадровые перестановки объясняют необходимостью структурных изменений. Обязанности руководителя административной коллегии возложены на Александра Пятигору, занимающего должность заместителя председателя краевого суда.

Одновременно от должности председателя коллегии по гражданским делам освобождена судья Ирина Корныльева, а ее обязанности возложены на заместителя председателя краевого суда Сергея Свашенко. Коллегию по уголовным делам возглавил судья краевого суда Михаил Павлычев. Должность еще одного заместителя председателя Краснодарского краевого суда остается пока не занятой.

В ближайшее время кубанскую судебную систему ждут новые кадровые рокировки. Уже известно, что нынешний председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, занимавший этот пост с 1994 года, скоро покинет должность. Его полномочия истекают в начале 2019 года: к этому времени он достигнет предельного для судьи возраста в 70 лет.

В июне 2018 года высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда. Прием документов закончился 2 ноября. Известно, что один из реальных претендентов на эту должность - председатель Белгородского областного суда 43-летний Алексей Шипилов. Но данную информацию официальные источники в Краснодарском краевом суде пока никак не комментируют.