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21.11.2018 15:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Границы Крыма и Севастополя утвердят по картам СССР

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Севастополь и Республика Крым согласовали восемь из девяти спорных участков административной границы. Оставшийся участок, который проходит по заповедной территории, будет утвержден до конца года. Об этом сегодня заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам совещания с представителями РК и полпредства ЮФО.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Республика Крым и Севастополь впервые подписали соглашение

- Было девять разногласий, осталось одно, - сказал Овсянников. - Речь идет о Ялтинском заповеднике, небольшой участок которого оказался на территории Севастополя. Мы выработали общую позицию, и после уточнения в Минприроды РФ окончательно утвердим границы.

Губернатор сообщил, что соглашение об установлении границ с РК будет подписано до конца 2018 года, в первом квартале 2019 года пройдут кадастровые работы и межевание, после чего границы субъекта утвердят официально.

- Территория Севастополя не изменится и будет практически на 100 процентов соответствовать той, которая была во времена Советского Союза и после него, - добавил Овсянников.

Как отметил вице-премьер Республики Крым Павел Королев, речь идет о "техническом уточнении" границ федеральных заповедников, которое необходимо согласовать в Минприроды.

- Предстоит серьезная технологическая работа двух субъектов по определению координат этой границы, - сказал Королев. - Изменения небольшие, но они потребуют усилий для отражения изменений в кадастровых картах и правоустанавливающих документах, чтобы интересы правообладателей не пострадали.

- О прибавлении или сокращении земель какого-то субъекта речи не идет, - заверил заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Кирилл Степанов. - Административные границы, которые сейчас проводятся по историческому принципу, заложенному с советских времен, просто уточняют компетенцию органов власти к землям. Граждане почувствуют это только с положительной стороны, они будут понимать, в какие органы обращаться для решения своих проблем.

Степанов отметил, что в России к настоящему времени утверждено около 19 процентов административных границ между субъектами.  

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