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21.11.2018 14:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крымчане получат компенсацию за приставки цифрового ТВ

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Социально незащищенные крымчане смогут получить компенсацию за приобретение цифровой телевизионной приставки, необходимой для перехода на цифровой сигнал. Такие решение приняты властями Севастополя и Республики Крым.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Переход на цифровое телевещание будет поэтапным

По словам министра внутренней политики, информации и связи РК Сергея Зырянова, для приема цифрового сигнала необходимы дециметровая антенна и приставка DVB T-2. В современные телевизоры моложе пяти лет приставка уже встроена, а владельцам старых аппаратов придется ее купить и установить.

При этом министерство труда и социальной защиты РК подготовило список граждан из 4000 человек, которым положена компенсация за приобретение приставок. Средняя стоимость тюнера, по данным крымских властей, составляет от 700 до 1100 рублей.

В то же время Главное управление информатизации и связи Севастополя утверждает, что в городе средняя цена приставки составляет 1400 рублей. Получить компенсацию жители города-героя смогут с 1 января 2019 года. Денежная помощь будет предоставляться тем, у кого среднедушевой доход семьи или доход одинокого человека ниже либо равен двум прожиточным минимумам для основных социально-демографических групп населения. Чтобы Севастопольский городской комплексный центр соцобслуживания выдал деньги, нужно предоставить кассовый чек, заявление, копию паспорта, СНИЛС, справки о составе семьи, о доходах заявителя и всех членов семьи за три месяца. Компенсацию выплатят в течение 15 дней.

Напомним, с января 2019 года в России запланирован переход с аналогового на цифровое эфирное вещание. Благодаря этому зритель получит более высокое качество картинки и звука. По данным крымских властей, к концу года качественным цифровым сигналом будет обеспечено 95 процентов территории полуострова.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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