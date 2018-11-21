На Кубани задержали женщину с распечатанными на принтере правами

В Краснодарском крае инспекторы ГИБДД ОМВД России по Лабинскому району остановили на дороге 38-летнюю женщину, у которой решили проверить документу. Теперь ей грозит арест за использование подложных прав.

Автовладелица предъявила полицейским водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности.

Правоохранители изъяли документ и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, водительское удостоверение было "выдано" цветным принтером. Документ не соответствовал нормам Гознака.

Для дальнейшей проверки женщину доставили в отдел полиции, где она призналась, что приобрела права у неизвестного мужчины в Москве. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, теперь ей грозит арест на срок до шести месяцев по статье УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.