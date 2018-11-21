Полиция опровергла срыв концерта рэпера Хаски в Ростове

В МВД по Ростовской области не подтвердили сообщения о срыве концерта репера Хаски в донской столице. Сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не предпринимались, пояснили силовики.

При этом сотрудники ведомства были на концерте - для охраны правопорядка. На трех участников мероприятия были составлены протоколы о хулиганстве, сообщили корреспонденту "РГ" в полиции региона.

Как ранее сообщали организаторы мероприятия, 20 ноября на концерт в Ростове пришли полицейские, которые потребовали подписать предупреждение о "недопущении осуществления экстремистской деятельности". Затем сотрудники клуба якобы сами попросили музыкантов покинуть помещение и выключили в зале освещение и звукоусилители, а охранники перестали пускать зрителей. В итоге рэпер выступил без микрофона и только под акустический аккомпанемент.

Бывший журналист Дмитрий Кузнецов известен в России как исполнитель хип-хопа. Его тексты содержат нецензурные выражения. Накануне YouTube даже заблокировал один из клипов рэпера в России.