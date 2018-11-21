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21.11.2018 18:23
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море

Текст: Николай Грищенко
Фото: Кривошеев Сергей/ТАСС Фото: Кривошеев Сергей/ТАСС
Фото: Кривошеев Сергей/ТАСС

Резкое снижение популяции хамсы в Азовском и Черном морях связано с активным промыслом рыболовецкого флота Турции у берегов Абхазии. В результате чего запасы данного вида промысловой рыбы катастрофически снизились.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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Данные выводы сделаны по итогам ежегодного мониторинга Росрыболовства.

"Основная причина в снижении запасов, кроме естественных колебаний, в том, что в 2014-2015 годах во время зимовки хамсы у берегов Абхазии турецкий рыболовный флот очень сильно повредил запасы", - заявил ТАСС на совещании в Ростове-на-Дону заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По его словам, ежегодно турецкими рыбаками без учета рекомендаций ученых вылавливалось около 56 - 60 тысяч тонн хамсы, которая доставлялась для переработки на территорию Абхазии.

Эти действия привели к тому, что запасы хамсы были очень резко подорваны, "причем в самый нехороший период, когда обычно там не ловили". В нынешнем году вылов хамсы российскими рыбаками составил 24,2 тысячи тонн, что ниже уровня прошлого года на 12,5 тысяч тонн. Всего в прошлом году российские рыбаки выловили в Азовском и Черном морях 50,3 тысяч тонн хамсы.

Тем не менее объем вылова рыбы в России в 2018 году может превысить пять миллионов тонн, что будет являться рекордом за последние 30 лет. Прирост путины обеспечивают рыбаки на Дальнем Востоке, где выловлено 675 тысяч тонн лососевых рыб.

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