Публикация "РГ" о том, как администрация Ростова обрекла пенсионерку Тамару Хеладзе жить в обгоревшей квартире после пожара вторую зиму подряд, наделала много шума. В редакцию написали многие общественные организации, СМИ и депутаты с предложением объединить усилия и помочь женщине, несколько читателей вызвались привезти ей деньги и теплые вещи. Нет конструктива пока только от главного действующего лица трагедии - администрации города.

О беде ростовской бабушки Тамары Владимировны мы написали почти месяц назад. В двухэтажном доме, где она снимает муниципальное жилье, прошлой зимой случился страшный пожар. Горело на первом этаже, но огонь тогда добрался и до второго, где живет женщина со своим больным сыном, так что в квартире у них даже загорелись полы и обои. Пожарные заливали дом через крышу. Пришлось пробить и потолок, и пол. После ЧП жить в доме стало невозможно (шутка ли - в разгар зимы оказаться в насквозь продуваемой квартире, без газа, воды и электричества). Квартира принадлежит городу, то есть по закону администрация обязана поддерживать ее в пригодном для проживания состоянии. Но чиновники вообще не стали ее ремонтировать. Полгода Тамара Владимировна с сыном жила в самых настоящих пещерных условиях, напрасно пытаясь получить хоть какую-то помощь от города. Свет, газ и холодную воду ей вернули только летом (горячей нет до сих пор), а в конце октября и вовсе сообщили, что "в связи с окончанием финансового года" ремонт переносится на следующий год.

Замглавы департамента ЖКХ Ростова Иван Павленков на запрос "Российской газеты" в законные сроки не ответил. Правда, потом в редакцию все-таки пришло письмо из администрации, за подписью пресс-службы. Чиновники заявили, Хеладзе "не числится на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма". Однако сейчас в администрацию города якобы все-таки поступил пакет документов, на основании которых пенсионерке выделят деньги из резервного фонда города.

- После статьи в "Российской газете" к нам пришла бригада ремонтников от администрации. Они нам залатали дырки, поставили под потолок опоры из досок, - Тамара Владимировна показывает первые результаты "ремонта" со слезами на глазах.

Строители действительно заткнули дырки: их просто заложили кусками фанерок, а для пущей теплоизоляции прошлись по ним монтажной пеной и подперли досками. Такая изоляция почти не помогает - даже при нуле градусов за окном нам приходится общаться в шапках и верхней одежде.

Раньше администрация предлагала пенсионерке переселиться в квартиру из маневренного фонда администрации, но она отказалась. По ее словам, все предложенные варианты размещались в коммунальных квартирах. А учитывая несколько заболеваний, которыми страдают старушка и ее сын, разделять квартиру с посторонними людьми им во всех смыслах неудобно. Она это все несколько раз объясняла, но лучшего жилья для ее семьи так и не нашли. А ведь по закону альтернативное жилье должно быть не хуже имеющегося.

Кто будет ремонтировать квартиру внутри - тоже неясно. "Восстановление поквартирной разводки водоснабжения, электроэнергии производится собственниками или нанимателями квартиры за счет собственных средств", - говорится в одном из ответов администрации. Обещанная материальная помощь оказалась единовременной выплатой в размере одного МРОТа на каждого прописанного. Интересно, хватит ли старушке пары МРОТов, чтобы заменить проводку и трубы в квартире, поклеить новые обои и покрасить полы и потолки? Да и когда будет эта помощь? Мы снова сделали запрос в администрацию с просьбой назвать конкретные сроки ремонта и якобы запланированных выплат, и нам снова ничего не ответили.

После спора с коммунальщиками Тамару Хеладзе фактически лишили льгот ветерана труда и платить за квартиру приходится теперь "по полной". Более того, пока квартира полгода стояла без электричества, энергетики начали начислять за него долг, причем по максимально возможному тарифу. И хотя сейчас она пытается доказать им, что невозможно было пользоваться электричеством в доме, которое они же сами и отключили, добиться перерасчета у пенсионерки пока тоже не получилось.

Тамара Хеладзе готовится уже вторую зиму провести в таком вот, с позволения сказать, жилище.