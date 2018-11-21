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21.11.2018 19:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Туристы назвали самый интересный маршрут России

Текст: Николай Грищенко
Фото: Photoxpress Фото: Photoxpress
Фото: Photoxpress

Путешествие по городам юга России и Крыма "Золотое кольцо Боспорского царства" оказалось самым интересным межрегиональным туристическим маршрутом в стране. К такому выводу пришли эксперты российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг был составлен путем опроса туристов в социальных сетях.
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"По результатам опроса, маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" по городам Крыма, Краснодарского края и Ростовской области признан самым интересным для туристов. За него проголосовали 32 процента опрошенных", - говорится в сообщении интернет-ресурса.

Как рассказал научный сотрудник Новороссийского исторического музея-заповедника Лев Степко, Боспорское царство возникло в V веке до нашей эры и состояло из 17 античных полисов. Сейчас на их месте стоят Геленджик - бывший Торик, Анапа - Горгиппия, Новороссийск - Бата, Тамань - Гермонасса и Керчь - столица Пантикапея. От Ростовской области в маршрут "Боспорского кольца" входит Азов, возникший на месте существования двух античных городов - Патарвы и Паниардиса и музей Танаис.

Второе место в рейтинге занял тур "Серебряное ожерелье России", связывающее Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Вологду, Великий Новгород, Псков и ряд других регионов. Третье - "Золотое кольцо России", включающее Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир и Суздаль.

Туристы также отметили маршруты "Большое Уральское кольцо" по городам Урала и "Путь из варяг в греки".

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