В Адыгее появится центр поддержки одаренных детей

Сегодня в образовательном центре "Сириус" глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание в Адыгее регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта.

На эти цели Адыгея получит субсидию из федерального бюджета как победитель конкурсного отбора в рамках национального проекта "Образование".

- Работе с одаренными детьми мы уделяем серьезное внимание. И в этом направлении республика достигла значительных успехов. Сотрудничество с фондом выведет эту работу на качественно новый уровень. А создание регионального центра даст импульс к дальнейшему творческому поиску и профессиональному росту многим молодым людям, которые впоследствии вольются в научную, управленческую и производственную элиту страны, - отметил глава РА.

При реализации проекта будет использован опыт Образовательного фонда "Талант и успех", который в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина создал центр "Сириус". Теперь стоит задача - организовать подобные центры и в регионах. Речь идет о выстраивании системной работы управления талантами: выявлении наиболее мотивированных детей, их регулярном обучении в региональных центрах по модели "Сириуса".

Региональный центр позволит решить несколько основных задач: выявление талантливой молодежи и сопровождение одаренных детей, создание условий для реализации их талантов, в том числе в профессиональной сфере.

Как отметила Елена Шмелева, Образовательный фонд "Талант и успех" готов к различным формам взаимодействия при реализации проекта. В частности, соглашением предусмотрена совместная деятельность в разработке и реализации образовательных программ, выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов, проведении мониторинговых исследований для формирования образовательной политики региона. Специалисты "Сириуса" также поделятся опытом, как соединить лучшие педагогические практики с реальными потребностями ведущих предприятий, спортивных федераций и организаций в сфере культуры.

- Опыт образовательного центра "Сириус" показал, что уже в восьмом классе ребята понимают, кем хотят стать. Наша общая цель - помогать каждому ребенку в равной степени проявить себя во всех направлениях: науке, искусстве и спорте. Мы должны показать возможности для дальнейшего развития своего таланта в наиболее нужных для региона направлениях, - подчеркнула Елена Шмелева.

Руководитель фонда "Талант и успех" отметила преимущества Адыгеи в создании регионального центра - собственные наработки в поддержке одаренных детей и уже отлаженную систему работы с "Сириусом". Елена Шмелева выразила признательность руководству Адыгеи за регулярную помощь со стороны самых сильных педагогов, которые экспертно участвуют в разработке новых программ. Особенно ценен опыт республиканской математической школы, методики которой использовались при создании "Сириуса". Так, директор РЕМШ Дауд Мамий стал экспертом при разработке математических программ образовательного центра. Теперь совместная деятельность будет продолжена в Адыгее по модели "Сириуса".

Мурат Кумпилов поблагодарил Елену Шмелеву за внимание к региону, эффективное сотрудничество и добавил, что в республике уже действует необходимая инфраструктура для кластеров регионального центра. Создана сеть организаций для работы с одаренными детьми по всем трем направлениям: наука, искусство и спорт. При этом есть достаточный потенциал, позволяющий перевести деятельность по каждому из направлений на более высокий уровень. Эту задачу и призван решить региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта.

Ответственной организацией за реализацию проекта в Адыгее определена Республиканская естественно-математическая школа. Региональным оператором уже подготовлена концепция создания центра, дорожные карты формирования инфраструктуры и организации его работы.

Функционирование центра предполагается по распределенной модели, включающей в себя площадки образовательных организаций-партнеров. Это - РЕМШ, АГУ и МГТУ, а также ряд спортивных и творческих образовательных учреждений республики. Кампусом для проживания участников тематических смен предлагается сделать общежитие МГГТК АГУ. Продолжается подготовка образовательных программ. Открытие регионального центра запланировано на октябрь 2019 года.

- Мы будем использовать свой опыт и возможности "Сириуса" для поддержки талантливых детей. Воспользуемся всеми предложениями фонда, будем рассматривать площадку "Сириуса" как для образовательных целей, так и для совместных гуманитарных проектов, чтобы продемонстрировать научный и культурный потенциал республики, а также представить национальную идентичность региона. Готовы к совместным проектам и реализации инициатив в сфере туризма, спорта, искусства и других видах деятельности, - сказал Мурат Кумпилов.

В обсуждении вопросов взаимодействия с образовательным центром также приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев, министр культуры РА Юрий Аутлев, председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, руководитель ноябрьской математической программы "Сириуса", директор РЕМШ Дауд Мамий.

В завершение встречи Елена Шмелева предложила главе РА Мурату Кумпилову и всем членам делегации ознакомиться с практической деятельностью "Сириуса" и осмотреть Парк науки и искусства, лаборатории, мастерские и другие объекты образовательного центра, в том числе перепрофилированной олимпийской инфраструктуры.