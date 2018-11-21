В Симферополе найдено тело сотрудника полиции

В Симферополе обнаружено тело сотрудника полиции с телесными повреждениями. Об этом "РГ" сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полиции не уточняют место обнаружения тела правооохранителя и его должность.

- По этому факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, и устанавливается причина смерти, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Дальнейшим расследованием ЧП займется Следственный комитет России.