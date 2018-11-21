Новости

Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21:15
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21:13
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21:10
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 20:40
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 20:36
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 20:11
В Москве завершили снос Ховринской больницы 20:08
В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России 20:02
Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве 19:45
Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг 19:42
В парке Ставрополя произошла перестрелка 19:29
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 19:20
Туристы назвали самый интересный маршрут России 19:13
Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей 19:08
Будущее "Умных городов" обсудят на форуме в Москве 19:04
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 19:00
ВМС Ирана: Новая подлодка "Фатех" станет неожиданностью для врагов 18:42
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 18:34
Названа причина обрушения моста под Воронежем 18:24
Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море 18:23
Крым побил постсоветский рекорд по числу туристов 18:21
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС" 18:20
ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США 18:16
Двое детей погибли во время пожара в Москве 18:08
В Госдуме призовут к пересмотру оценки афганских событий 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 20:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто танцует Кировку

В Челябинске проверят, кому платит бизнес на главной пешеходной улице
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО №7725 (262)
В управлении ФАС России по Челябинской области завели антимонопольное дело в отношении чиновников городского управления культуры. В ведомстве пришли к выводу, что после передачи пешеходной Кировки "под опеку" муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсад имени Пушкина" деньги за аренду земли на лакомом пятачке в центре города пошли мимо бюджета. А торговые объекты и парковки размещаются в обход конкурентных процедур.

Сначала в УФАС обратили внимание на непрофильную деятельность подведомственного управлению культуры МАУ. В его устав с согласия чиновников внесены весьма далекие от культуры виды деятельности, например, уборка территорий, организация парковок и размещение рекламы. Хотя по закону автономные учреждения должны создаваться для работы в строго определенных сферах - науке, образовании, здравоохранении, культуре, средствах массовой информации и некоторых других.

В Челябинске УФАС накажет магазин за рекламу пива на воздушном шаре
На Урале коммунальщиков оштрафовали за дискриминацию провайдера

- По сути, муниципальное автономное учреждение наделили функциями органа местного самоуправления, что по закону о защите конкуренции строжайше запрещено, - пояснила заместитель начальника регионального УФАС Наталья Сапрыкина. - "Горсад имени Пушкина" выступает в роли муниципального заказчика, сдает в аренду имущество и выполняет другие административно-хозяйственные функции, которые по закону должны находиться в ведении муниципалитета.А после того как МАУ в бессрочное и безвозмездное пользование передали пешеходную зону на улице Кирова, оно стало командовать размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и автомобильных парковок, то есть использовало территорию отнюдь не для культурно-просветительской деятельности.

Автономное учреждение сдает в аренду имущество и выполняет другие административно-хозяйственные функции, которые по закону находятся в ведении муниципалитета

На каких условиях, еще предстоит установить. В территориальную схему размещения нестационарных объектов торговли и рекламных конструкций объекты Кировки не внесены, торги на право их размещения не проводились. И как осуществлялся отбор претендентов на работу в пешеходной зоне, пока неясно.

На Урале сэкономили бюджеты с помощью госзакупок
На Урале выросло число дел о недобросовестной конкуренции

По мнению УФАС, любимое место отдыха горожан должно содержаться за счет городского бюджета, а размещение здесь бизнеса - регулироваться федеральным законодательством и муниципальными актами мэрии Челябинска. При этом платежи предпринимателей должны поступать в бюджет города, а не в кассу МАУ, которое сегодня распоряжается ими по своему усмотрению.

Стоит отметить, что средства, аккумулируемые муниципальным учреждением, как раз и идут на проведение городских праздничных мероприятий и поддержание в порядке подведомственных территорий. Однако с точки зрения закона о защите конкуренции подобная схема непрозрачна. Главное - она позволяет обходить конкурентные процедуры. К примеру, вместо 44-ФЗ о госзакупках использовать 223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц", считают в ведомстве.

Так это или нет, покажет разбирательство с участием представителей мэрии и администрации "Горсада имени Пушкина". Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 30 ноября.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево