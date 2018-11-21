В управлении ФАС России по Челябинской области завели антимонопольное дело в отношении чиновников городского управления культуры. В ведомстве пришли к выводу, что после передачи пешеходной Кировки "под опеку" муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсад имени Пушкина" деньги за аренду земли на лакомом пятачке в центре города пошли мимо бюджета. А торговые объекты и парковки размещаются в обход конкурентных процедур.

Сначала в УФАС обратили внимание на непрофильную деятельность подведомственного управлению культуры МАУ. В его устав с согласия чиновников внесены весьма далекие от культуры виды деятельности, например, уборка территорий, организация парковок и размещение рекламы. Хотя по закону автономные учреждения должны создаваться для работы в строго определенных сферах - науке, образовании, здравоохранении, культуре, средствах массовой информации и некоторых других.

- По сути, муниципальное автономное учреждение наделили функциями органа местного самоуправления, что по закону о защите конкуренции строжайше запрещено, - пояснила заместитель начальника регионального УФАС Наталья Сапрыкина. - "Горсад имени Пушкина" выступает в роли муниципального заказчика, сдает в аренду имущество и выполняет другие административно-хозяйственные функции, которые по закону должны находиться в ведении муниципалитета.А после того как МАУ в бессрочное и безвозмездное пользование передали пешеходную зону на улице Кирова, оно стало командовать размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и автомобильных парковок, то есть использовало территорию отнюдь не для культурно-просветительской деятельности.

Автономное учреждение сдает в аренду имущество и выполняет другие административно-хозяйственные функции, которые по закону находятся в ведении муниципалитета

На каких условиях, еще предстоит установить. В территориальную схему размещения нестационарных объектов торговли и рекламных конструкций объекты Кировки не внесены, торги на право их размещения не проводились. И как осуществлялся отбор претендентов на работу в пешеходной зоне, пока неясно.

По мнению УФАС, любимое место отдыха горожан должно содержаться за счет городского бюджета, а размещение здесь бизнеса - регулироваться федеральным законодательством и муниципальными актами мэрии Челябинска. При этом платежи предпринимателей должны поступать в бюджет города, а не в кассу МАУ, которое сегодня распоряжается ими по своему усмотрению.

Стоит отметить, что средства, аккумулируемые муниципальным учреждением, как раз и идут на проведение городских праздничных мероприятий и поддержание в порядке подведомственных территорий. Однако с точки зрения закона о защите конкуренции подобная схема непрозрачна. Главное - она позволяет обходить конкурентные процедуры. К примеру, вместо 44-ФЗ о госзакупках использовать 223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц", считают в ведомстве.

Так это или нет, покажет разбирательство с участием представителей мэрии и администрации "Горсада имени Пушкина". Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 30 ноября.