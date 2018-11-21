Челябинскую ИК проверят после смерти ребенка осужденной

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина проверит дом ребенка челябинской ИК-5, трехмесячный воспитанник которого скончался от вирусной инфекции. Предстоит проверить условия содержания детей и правильность действий персонала учреждения, сообщила "РГ" детский омбудсмен.

- Запланирован выезд на территорию дома ребенка, расположенного в женской колонии №5 в Челябинске, откуда был госпитализирован мальчик, впоследствии скончавшийся от вирусной инфекции, - сообщила Буторина. - Еще шестеро детей в возрасте от трех месяцев до года госпитализированы в одно из медицинских учреждений города предположительно с тем же диагнозом. Результаты проверки будут озвучены в конце месяца.

Как отметила Буторина, в настоящий момент жизни госпитализированных из дома ребенка ИК-5 ничего не угрожает. Медики оказывают им всю необходимую помощь.