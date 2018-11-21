Экспериментальные дорожные знаки появились в Екатеринбурге

Автомобилисты Екатеринбурга недоумевают: в городе установили несколько новых экспериментальных дорожных знаков, отменяющих установленные ПДД. Воспользоваться разрешением и свернуть направо на красный водители не торопятся: как бы чего не вышло.

Год назад в России заработал новый предварительный национальный стандарт дорожных знаков, который будет действовать до 2020 года, когда его подкорректируют и разработают стандарт полноценный. В Екатеринбурге установили несколько дорожных знаков по новому стандарту: "Выделенная полоса движения трамвая", "Парковка" со способом постановки транспортного средства и самый спорный - "Уступи всем - и можно направо". Знак разрешает поворот на запрещающий сигнал светофора, если нет желающих пересечь перекресток по другим направлениям.

- После установки таких знаков будет проведен мониторинг, по результатам которого в 2020 году и примут решение на федеральном уровне о необходимости применения таких знаков в дальнейшем, - объясняет Сергей Яскевич, зампредседателя комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации Екатеринбурга. - В городе мы тоже решили принять участие в эксперименте с применением трех модификаций дополнительных дорожных знаков. Сейчас мы начнем мониторить ситуацию, и, если не будет ДТП, то рассмотрим возможность установки знаков и на других перекрестках.

Водители воспользоваться разрешением и повернуть на красный не спешат. Даже на пустом перекрестке дожидаются зеленого, подозрительно разглядывая новую табличку.

- Ерунда какая-то, только людей пугают. Я уж лучше постою, пережду, - в сердцах машет рукой на экспериментальный знак автолюбитель Олег Синельников. - Если за поворотом меня ждет инспектор, то он имеет полное право оштрафовать на 1000 рублей за проезд на красный, ведь в ПДД такого знака нет. Мне такие эксперименты не нужны.

В управлении ГИБДД по Свердловской области от ответа на прямой вопрос, будут ли инспекторы штрафовать водителей, выбравших экспериментальную схему дорожного движения, уклонились. Сказали лишь, что организация дорожного движения - это сфера ответственности городской администрации, с которой и надо спрашивать. В мэрии, впрочем, рассказывать о намерениях инспекторов ГИБДД тоже не стали.

Воспользоваться разрешением и свернуть направо на красный водители не торопятся: как бы чего не вышло

Из всех новшеств экспериментального стандарта знак правого поворота на красный, пожалуй, самый спорный. Единого мнения нет и в мире: маневр разрешен в Германии, Литве и Украине, практически на всей территории США, а в Китае и Тайване запрещен.

В России о знаке спорили в Госдуме, ГИБДД высказывалась резко против, инициаторы его внедрения уверяли, что разрешенный поворот поможет сэкономить до 15 процентов топлива и на четверть облегчит транспортную ситуацию. С этими же надеждами к эксперименту приступили и в Екатеринбурге.

- Мы рассчитываем, что снизятся заторовые ситуации, пропускная способность увеличится на 15 процентов, - поделился Сергей Яскевич.

В 2013-м московский Центр организации дорожного движения начал эксперимент на шести перекрестках, разрешив там правый поворот. Результаты неоднозначные: новое правило на разгрузке движения и на количестве ДТП никак не сказалось.

- На мой взгляд, эксперимент серьезно увеличивает растерянность участников дорожного движения. Ни разу не видел, чтобы кто-то воспользовался правом поворота: водители невольно ожидают подвоха, - признался Анатолий Горлов, активист областного Союза по защите прав автомобилистов. - Не лучше ли попробовать применить новые технологии, как в Праге, где на пустом перекрестке водитель мигает фарами светофору - и тот автоматически переключается на зеленый?

Комментарий

В ПДД четко прописано, каким ГОСТом надо руководствоваться для установки знаков. Временный стандарт там не указан. Для проведения каких-либо экспериментов необходим соответствующий документ. Причем об изменении организации дорожного движения водители должны быть уведомлены за две недели, в том числе с помощью соответствующих предупреждающих табличек. В Екатеринбурге это требование проигнорировали.

Как рассказал проректор Московского автодорожного государственного технологического университета Султан Жанказиев, для проведения подобных экспериментов нужно выделить зону и предупредить водителей. При этом любое нарушение правил в этой зоне не должно администрироваться.

В соответствии с законом об организации дорожного движения перед тем, как установить какой-нибудь знак, нужно внести изменения в комплексную схему организации дорожного движения. Эта процедура долгая, требует многих согласований. Отдельно стоит напомнить, что знак, разрешающий правый поворот на красный свет, прямо противоречит ПДД. И инспектор ДПС вправе привлечь за такой маневр как за проезд на красный свет. Тем более что водители не проинформированы об экспериментальных зонах. В мэрию Екатеринбурга направлены запросы о законности установки экспериментальных знаков.

Подготовил Владимир Баршев