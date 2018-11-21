Ямал поднял до федерального уровня проблему статуса оленеводов-частников

Власти Ямала обеспокоены отсутствием у частных оленеводческих хозяйств какого-либо статуса. Об этом, в частности, шла речь в ходе рабочей встречи в Министерстве сельского хозяйства России, участие в которой приняли директор департамента животноводства и племенного дела федерального ведомства Харон Амерханов, первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников и директор регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Виктор Югай.

Главной темой встречи стало обсуждение перспектив развития отрасли оленеводства на Ямале и в стране в целом.

При этом особо был затронут вопрос отсутствия статуса у оленеводов-частников. Сегодня на Ямале из 680 тысяч голов оленей 480 принадлежат частникам. Из-за пробелов в законодательстве они не могут официально претендовать на то, чтобы их хозяйство называлось личным подсобным, что, в свою очередь, не дает частникам возможности объединяться в сельхозкооперативы и получать государственную помощь на развитие своего хозяйства. Кроме того, ставит в неравное положение оленеводов, работающих при различных формах хозяйствования.

Сегодня оленеводы-частники живут исключительно доходами от реализации продукции оленеводства и не могут получать окружные субсидии на ведение оленеводческой деятельности. Для этого необходимо внести коррективы в федеральный закон "О личном подсобном хозяйстве".

- Одна из главных наших целей - добиться, чтобы в законодательство были внесены изменения о статусе оленевода-частника, - отметил в ходе встречи Алексей Ситников. - Что нам мешает? Это критерий земли, ведь каждый имеющий личное подсобное хозяйство должен иметь закрепленный за ним земельный участок. В оленеводстве сделать это невозможно, потому что оленеводы пасут свои стада на расстояниях в сотни километров. Но если частнику-оленеводу будет присвоен определенный статус, то мы сможем оказывать ему такую же поддержку, как и оленеводам, работающим, к примеру, в сельхозпредприятиях, других формах собственности. Это очень важная работа сегодня, и от этого зависит, как будет развиваться оленеводство у нас и в других северных регионах - таких, как Коми или Якутия, где существуют аналогичные проблемы.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о поддержке законодательной инициативы властей Ямала министерством сельского хозяйства России.

Теперь Ямалу необходимо согласовать действия со смежными арктическими регионами. Предложения, сформулированные на основании мнений субъектов, будут обобщены и направлены в министерство сельского хозяйства России.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены опыт и результаты работы оленеводческой отрасли Ямала. Так, за последние два года в ЯНАО ввели в эксплуатацию четыре убойных комплекса. Для расширения поставок оленины в страны Евросоюза провели сертификацию убойного пункта на фактории Паюта. Открыт новый цех по производству тушеной оленины в селе Яр-Сале. Государственную поддержку оленеводства удалось увеличить почти на 100 миллионов рублей, в целом она сейчас составляет чуть более 900 миллионов. А со следующего года округ начнет предоставлять и грантовую поддержку на развитие оленеводства.

Говоря о перспективах северного оленеводства, Харон Амерханов отметил, что опыт Ямала сегодня интересен и полезен другим оленеводческим регионам России. Округ является лидером по переработке оленины в стране.

- Перспектива хорошая, причем не только по росту, но и по качеству выпускаемой продукции. Вы выработали программу, у вас очень серьезные меры государственной поддержки. Руководство министерства сельского хозяйства уделяет большое внимание укладу жизни северных народов, развитию отечественного северного оленеводства, государство и дальше будет поддерживать это направление, - подчеркнул Харон Амерханов.

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Государственная поддержка производства сельскохозяйственной продукции на Ямале в 2019 году составит два миллиарда рублей. Об этом сообщил "РГ" первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Андрей Рубашин.

Субсидии из окружного бюджета ежегодно направляются на производство и заготовку мяса оленей, на вылов рыбы, на производство молока, развитие растениеводства и другие направления. Из них наиболее емкие по финансированию - оленеводство и рыболовство: на государственную поддержку этих отраслей в следующем году выделено 850 и 900 миллионов рублей соответственно. Кроме того, традиционные отрасли арктического АПК в 2019-м году впервые получат грантовую поддержку. Организациям предполагается предоставить четыре гранта по пятнадцать миллионов рублей каждый: два на развитие оленеводства и два - на развитие рыболовства и аквакультуры. При этом так называемые малые формы хозяйствования в 2019 году получат дополнительные возможности для развития.

Кроме того, за счет средств округа в 2019 году в Салехарде будет создан оптово-распределительный центр для хранения рыбы, куда будут поступать уловы рыбодобывающих предприятий округа. Это будет централизованная система сбора, обработки и распределения рыбного сырья, позволяющая значительно снизить затраты на его хранение, которые ежегодно несут предприятия. Стоимость проекта - 15 миллионов рублей. В распределительном центре будет накапливаться до половины добываемой в регионе рыбы в год и до 65 процентов рыбы, добываемой во время навигации. Общий объем складирования в центре составит до 4500 тонн. Проект предполагает создание двенадцати новых рабочих мест.

Еще одно "рыбное" новшество 2019 года - запуск принципиально нового для округа производства - рыбных снеков, паштетов, колбас. Выпуск этой продукции будет открыт на предприятии "Салехардский комбинат", новинок планируется производить до 700 тонн ежегодно. Для этого на предприятии будет создано 50 дополнительных рабочих мест. Объем государственной поддержки - 40 миллионов рублей.

- Каждая статья расходов в сфере агропромышленного комплекса направлена на увеличение объемов производства продукции и обеспечение стабильного функционирования предприятий, - подчеркнул Андрей Рубашин.

Отметим, ежегодно на Ямале добывается около 9 тысяч тонн рыбы и производится более 2,5 тысячи тонн мяса северного оленя. В 2018 году промышленный вылов рыбы в округе ведут более 80 различных организаций. В оленеводстве заняты свыше 40 предприятий.