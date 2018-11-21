Югорчане поделились опытом сохранения языков малочисленных народов

Делегаты из Югры приняли участие в работе форума-диалога "Языковая политика: общероссийская экспертиза", который прошел в Москве. Его организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Эксперты-лингвисты, представители федеральных и региональных органов власти обсудили вопросы сохранения и изучения родных языков народов России.

Ценное слово ханты и манси

Было отмечено, что сейчас в России используется 103 учебника всего лишь по восьми языкам. А изучается 81 родной и больше двадцати иностранных. - Одна из основных задач, стоящих сейчас перед министерством, - формирование творческих коллективов по написанию учебников, - отметила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина. - В рамках министерства будет создан институт по развитию и поддержке родных языков как подведомственная структура.

В Югре такой орган создан, работает Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Выступая на форуме, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела хантыйской филологии института Анастасия Шиянова поделилась опытом.

Она рассказала об электронных ресурсах, направленных на сохранение обско-угорских и самодийских языков в Югре.

Так, ресурс "Ханты", "Манси", "Ненцы" содержит информацию о расселении, численности, о происхождении названия, письменности и принадлежности к языковой группе.

Ресурс "Изучаем родной язык" состоит из трех подразделов (мансийский, ненецкий и хантыйский языки), которые содержат основные темы для изучения родного языка.

Раздел "Мансийская литература" представляет цикл лекций на русском, мансийском и английском языках.

Все материалы по языкам, литературе и культуре ханты, манси и ненцев находятся в свободном доступе.

Язык в сети

Помимо основных ресурсов, сотрудники института ведут ряд проектов, направленных на изучение и сохранение языков и литературы коренных малочисленных народов Югры.

- Мы предпринимаем попытки в развитии, сохранении и распространении обско-угорских и самодийских языков в киберпространстве. Сегодня учеными института создается онлайн-словарь хантыйского языка (казымский диалект). Вышло в свет двухтомное издание "Литературное наследие обских угров", куда вошли произведения авторов пишущих на хантыйском и мансийском языках. Книга опубликована в печатном и электронном форматах. Ведется работа над проектом "Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков, распространенных на территории Югры", - отметила Анастасия Шиянова.

Говоря в целом о языковой политике, реализуемой в автономном округе, отметим, что в Югре совершенствуется правовая база образовательной и языковой политики для гармоничного формирования этнокультурной идентичности детей и молодежи коренных народов.

Охраняется законом

Основа регионального законодательства - закон автономного округа "О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", принятый в 2001 году, официально утверждена "Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

Приняты две государственные программы в сфере образования коренных народов Севера. В системе образования региона самым эффективным подходом является изучение родных языков с раннего возраста.

В этом учебном году изучение родного языка ведется в 12 детских садах, 24 общеобразовательных организациях и 4 филиалах, 3 учреждениях дополнительного образования. Хантыйский и мансийский (реже ненецкий) языки изучают более 2000 детей.

Принят комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей родного языка и литературы. Сейчас в общеобразовательных организациях округа работают 36 учителей этой специализации. Повышение квалификации педагогов проводит югорский "Институт развития образования".

С 2007 года в регионе проводится конкурс профессионального мастерства учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в рамках общего регионального конкурса профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года Югры".

В вуз без конкурса

В Югре для коренных малочисленных народов Севера по приоритетным направлениям, связанным с традиционной хозяйственной деятельностью и родным языкам коренных народов, организуется целевой прием в образовательные организации высшего образования.

В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера" в период обучения студенты из числа коренных малочисленных народов получают поддержку, если их семья является малообеспеченной.

Знатоки родного языка ежегодно встречаются на региональном этапе ежегодной олимпиады школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера. Призеры и победители кроме моральной поддержки получают денежные премии губернатора Югры.

В Югре организованы творческие образовательные проекты с участием детей и молодежи: образовательная акция "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках" проходит в международный день родных языков (21 февраля). Участниками акции в этом году стали более 500 человек в возрасте от 7 до 78 лет. Акция видеороликов "Говори на родном языке" в 2018 году стартовала 21 февраля и завершилась 9 августа в Международный день коренных народов мира.

Читаем вслух

В Югре организуются конкурсы на лучшее озвучивание произведений югорских авторов на родных или русском языках, сочинений или синквейнов по произведениям поэтов и писателей Югры. Ежегодно в конкурсных мероприятиях принимают участие более 600 человек.

Кроме того, в Югре выпускается пять печатных СМИ на хантыйском и мансийском языках. Создан сайт www.khanty-yasang.ru. Для детей на мансийском и хантыйском языках выходят журналы "Витсам" и "Хатлые" и общественно-политическая газета "Айкол" (на сургутском диалекте хантыйского языка). Окружная телерадиокомпания "Югра" и государственная телевизионная и радиовещательная компания "Югория" выпускают культурно-просветительские программы на языках коренных народов, проживающих в Югре.