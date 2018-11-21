Отсудить у управляющей компании сумасшедшую по деревенским меркам сумму - 720 тысяч рублей - удалось жителю села Щелкун Свердловской области Михаилу Неуймину. Он доказал, что коммунальщики содержали двухэтажный панельный многоквартирник, построенный еще в советские годы, из рук вон плохо, из-за чего его квартира покрылась плесенью.

Судебное решение вызвало эффект разорвавшейся бомбы, причем не только в самом Щелкуне. Проблемы с ЖКХ - больная тема для многих жителей многоэтажек, независимо от географии. А тут особую пикантность ситуации придал факт, что Михаил сам задолжал коммунальщикам кругленькую сумму - около 200 тысяч рублей. Он семь лет в знак протеста игнорировал жировки. Пытался денежным бойкотом заставить управляющую компанию взяться за приведение жилого фонда в порядок. Но не тут-то было. Бойкот привел не к утеплению стен и ремонту крыши, а только к судебным разбирательствам, причем - обоюдным.

А ведь начиналось все счастливо. Двухкомнатную квартиру в приличном на первый взгляд панельном доме семья Неуйминых купила летом 2011 года. Сельские "Черемушки" выросли на окраине Щелкуна еще в 80-е годы прошлого века. При должном присмотре 30 лет для таких строений - не срок, поэтому квартира казалась надежным пристанищем. Да и места здесь живописные, живи да наслаждайся. Сделали семьей ремонт, поклеили светленькие обои. Темная полоса пришла с приходом осени.

- Вначале начало капать сверху, вода текла вдоль труб по стенам, понятно, что обои тут же отпали, потолок тоже пошел пятнами. Но самое страшное началось с приходом холодов. От промерзания стены покрылись льдом, даже сталактиты нарастали. Как только потеплело, на смену льду пришла черная плесень, - показывал Михаил Неуймин журналистам после суда жуткие виды своей квартиры.

Здесь - почерневшая детская, за углом - заплесневелая кухня. "Щелей не было видно, но стоило сбить штукатурку - зияли дыры между плитами в палец толщиной. Мы как могли закрыли их пеной, но толку никакого. Здесь необходим серьезный ремонт с современными герметизирующими материалами с внешней стороны дома", - объяснял журналистам хозяин масштаб и причины катастрофы. Примерно такую же экскурсию проводил он и сотрудникам ЖКХ.

- Объяснил: я вам платить не буду, пока вы не почините. В ответ: не будешь платить - значит, не будем ничего чинить. А на резонный довод: вначале сделайте, а потом собирайте деньги, просто развернулись и ушли, - вспоминал зачин конфликта Михаил.

Первыми в суд на должника подали коммунальщики и, естественно, выиграли процесс. С карточки Михаила автоматом начали списывать деньги и зачислять на счет муниципального предприятия ЖКХ.

Случилось это как раз под Новый 2018 год, так что семья по достоинству оценила "подарок" коммунальщиков. И через пару месяцев, в феврале, подала встречный иск. Причем первоначально в оценке суммы нанесенного урона Михаил не скупился. Только в счет компенсации морального вреда Неуймин потребовал более 950 тысяч рублей. Но в судебном ведомстве тут же объяснили: любые страдания необходимо доказать не только фотографиями.

Тепло в дом стало поступать только после общего обращения в Роспотребнадзор

Первая же проведенная экспертиза показала: претензии жильца не голословны. "Наличие плесени на наружных стенах и потолке в двух жилых комнатах, а также разрушение отделочного покрытия наружных (уличных) стен и потолка в результате воздействия плесени… Для устранения факторов, способствующих образованию описанных повреждений, необходимо выполнить очистку межпанельных швов, выполнить мероприятия, связанные с теплоизоляцией и герметизацией…", - значится в официальных выводах экспертов.

- Наша позиция была подкреплена экспертными заключениями, а также нормами СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" и Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", - пояснила представитель истца Валерия Рытвина по окончании судебного заседания.

В рамках рассмотрения дела была назначена независимая судебная экспертиза, которая оценила стоимость восстановительного ремонта для устранения выявленных повреждений. Реставрацию квартиры оценили в 450 тысяч рублей. К этой сумме суд добавил мизерную компенсацию морального вреда - 10 тысяч и серьезный штраф - почти 200 тысяч рублей, согласно закону о правах потребителей за то, что предприятие ЖКХ не реагировало на объективные требования истца. Таким образом и сложилась сумма компенсационных выплат жителю села - 720 тысяч рублей. От озвученной цифры, за такую сумму сейчас в деревне можно квартиру купить, руководство МУПа испытало в шок. А одной из сотрудниц после вопроса журналистов, как будете выплачивать, стало плохо, пришлось вызывать "скорую".

По возвращении Михаила из суда победителем земляки его встретили букетом из воздушных шаров. Но, как выяснили корреспонденты "РГ", не все односельчане однозначно отнеслись к триумфу. Даже среди соседей по его дому - разлад.

Одни негодуют, что им теперь придется расплачиваться за квартиру соседа: "Мы - плати квартплату, а ему из этих денег - евроремонт!" Другие призывают сплотиться и вслед за первой победой предъявить местному управлению ЖКХ полный список всех неполадок. "Пока не настоишь - ничего с места не сдвинется. Тепло в дом стало поступать только после общего обращения в Роспотребнадзор. Хотя я бы судиться и ждать семь лет не стала", - признается Галина Шегырева, соседка Неуйминых.

Как признают эксперты, в небольших муниципалитетах редко кто из местных жителей рискует спорить с ЖКХ. Это в городах, где и юристы под рукой, и контролирующие органы рядышком, отстаивать свою позицию для жильцов - дело привычное. На селе, как говорится, хозяин - барин. Управляющие компании даже не привыкли к тому, что жильцы предъявляют требования соблюдения законов и добиваются комфортного проживания.

В жилое состояние этот дом еще предстоит привести. Фото: Светлана Добрынина

Компетентно

Валерия Рытвина, директор юридического агентства "Классика истины":

- Позиция ответчика, на мой взгляд, в этом деле слабая: не заявлено контррасчета ущерба, не заявлена контрэкспертиза повреждений, не принято никаких мер по устранению повреждений общедомового имущества после получения претензии. Единственным аргументом ответчика была неуплата истцом коммунальных услуг. Но не стоит забывать, что ранее МУП обращался в суд по причине неуплаты истцом коммунальных услуг, и теперь задолженность выплачивается истцом по исполнительному листу. И этот факт никоим образом не может являться основанием для освобождения ответчика от обязанности по надлежащему содержанию дома.

Для подачи аналогичного иска следует учитывать следующие факторы:

Обязательно наличие прямой причинно-следственной связи между ненадлежащим содержанием общедомового имущества жилого дома (наружных стен, чердака) и наличием выявленных повреждений в квартире. Для этого проводится соответствующая экспертиза (большинство строительных экспертных учреждений возьмутся за подобное исследование).

Рассчитать стоимость восстановительного ремонта также можно посредством заказа оценки ущерба, но для принятия иска будет достаточно и сметы ремонтных работ любой строительной компании.

Обязательно направить досудебную претензию для взыскания штрафа по защите прав потребителей, а также взыскания неустойки за просрочку выполнения требования потребителя.