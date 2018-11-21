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21.11.2018 21:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прошли огонь и воду

На Среднем Урале наградили детей-героев
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7726 (263)
Медали за спасение земляков вручили девяти уральским школьникам. На "минуту славы" ребята приехали с родителями, а потом гордо демонстрировали первые в жизни награды, украсившие их белоснежные рубашки.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Мальчишки из Бобровского гордо демонстрировали первые в их жизни награды. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Мальчишки из Бобровского гордо демонстрировали первые в их жизни награды. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Самая большая группа героев - шесть мальчишек - учится в школе поселка Бобровского Сысертского района. Нынешней весной они не дали подобраться природному пожару к жилым домам.

- Прибежал знакомый и кричит: камыш у реки горит, ветер на поселок дует! Что лесной пожар может наделать, мы по телевизору видели. Поэтому раздумывать не стали, схватили лопаты, палки и побежали закидывать пламя, пока огонь не разнесло, - рассказывает Никита Панов.

Фото: Скриншот с видео
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Благодарны пожарные, а также обитатели коллективного сада №77/6 на окраине Каменска-Уральского 16-летнему Владиславу Крапивину. Он не растерялся, когда огонь охватил один из домиков. Отважный парень пламя остановил и людей спас.

А 13-летний Егор Кибирев из Екатеринбурга спас ребенка во время отдыха с мамой в Турции. В последний день заграничного путешествия решил посмотреть на штормившее море. Увидел, как в волнах захлебывается мальчик: его с каждой секундой уносило все дальше. Недолго думая, Егор нырнул в воду и вынес ребенка из воды.

16-летний Владимир Терехин из поселка Илим Шалинского района пришел на выручку своей сестре, которая слишком далеко зашла в местный водоем, от перепуга хлебнула воды и пошла на дно. На неординарный поступок решился Владимир Хитрин, ученик школы № 6 Верхней Салды. Он помог полицейским задержать хулиганов: видеоролик, фиксирующий их преступление, не выложил, как это сейчас модно, в соцсеть, а передал правоохранителям как свидетельские показания.

Дословно

Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ:

- Жизнь многогранна, иногда, кроме ребенка, оказать помощь некому. И то, что эти ребята, рискуя собственной жизнью, бросаются помогать ближнему, дорогого стоит.

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