Новости

Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21:15
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21:13
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21:10
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 20:40
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 20:36
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 20:11
В Москве завершили снос Ховринской больницы 20:08
В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России 20:02
Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве 19:45
Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг 19:42
В парке Ставрополя произошла перестрелка 19:29
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 19:20
Туристы назвали самый интересный маршрут России 19:13
Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей 19:08
Будущее "Умных городов" обсудят на форуме в Москве 19:04
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 19:00
ВМС Ирана: Новая подлодка "Фатех" станет неожиданностью для врагов 18:42
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 18:34
Названа причина обрушения моста под Воронежем 18:24
Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море 18:23
Крым побил постсоветский рекорд по числу туристов 18:21
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС" 18:20
ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США 18:16
Двое детей погибли во время пожара в Москве 18:08
В Госдуме призовут к пересмотру оценки афганских событий 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 20:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Всех рассадят по "кустам"

Регионам и городам придется кооперироваться
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7725 (262)
В Свердловской области одобрен проект стратегии промышленного и инновационного развития региона на период до 2035 года. Согласно этому документу, планируется не просто реализация ряда инвестпроектов с внедрением самых современных технологий, но и масштабная трансформация экономического пространства: новые производства отныне будут привязаны к промышленным "кустам".

- Анализ пространственного размещения промышленности в регионе показывает, что более 77 процентов населения, 87 процентов инвестиций в основной капитал и свыше 91 процента промпроизводства сосредоточены в четырех традиционных промышленных "кустах". Это Екатеринбургская агломерация с городами-спутниками, Горнозаводская агломерация с центром в Нижнем Тагиле, северный "куст" городов и Каменск-Уральский, - поясняет министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Фото: depositphotos.com
Минфин смог продать инвесторам двойной объем ОФЗ

Идея более тесного взаимодействия отдельных предприятий, муниципальных образований и даже целых регионов буквально витает в воздухе. На уровне страны уже несколько месяцев активно обсуждается будущее стратегии пространственного развития РФ, рассчитанной до 2030 года. Правда, в отличие от регионального документа, федеральный не только не принят, но даже окончательно не сформулирован: попав, в информационное пространство, предложения разработчиков вызвали горячие споры.

Обсуждение темы на днях продолжилось в Екатеринбурге на XIII международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен". По словам директора Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрия Толмачева, у пространственного развития России сегодня два противоречивых приоритета: с одной стороны, необходимо сбалансированное развитие всей территории, с другой - ускорение роста наиболее реально за счет концентрации ресурсов в экономических центрах, агломерациях. Задача стратегии - примирить их между собой.

Образование агломераций - долгосрочный и общемировой тренд. Не стоит оценивать его негативно, и все же России необходима внятная государственная политика по отношению к процессу урбанизации, считает вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова. Когда говорят о четырех десятках агломераций в России, это несерьезно - "не надо размазывать кашу по тарелке", замечает профессор МГУ Наталья Зубаревич. По ее мнению, если в части регионального развития Россия и дальше будет ориентироваться только на геополитические приоритеты, толку не будет - во главе угла должна быть экономика. С этой точки зрения неоправданны расходы на строительство моста на Сахалин, по которому нечего будет возить, а вот такие проекты, как Северный широтный ход, необходимы бизнесу и вполне "вменяемы".

В России регионы слишком малы, чтобы участвовать в глобальной конкуренции. Это возможно только в кооперации

Масштабные инфраструктурные проекты, ускоряющие агломерационные процессы, изначально должны быть рассчитаны на окупаемость, единодушны эксперты. Например, для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск еще не все готово, считает Наталья Трунова.

- Не ВСМ главное. Необходимо сформировать ту среду, для которой будет нужна магистраль - сетевой инновационный кластер, - уверена она.

Фото: Сергей Михеев
Обсуждается возможность передачи усадеб в собственность инвесторам

Впрочем, и на сегодняшних скоростях сближение уральских регионов идет. И это тоже общемировой тренд.

- Регионы Китая сейчас договариваются между собой о взаимодействии, хотя на протяжении 30 лет конкуренция между ними считалась одним из драйверов развития страны, - рассказывает директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Андрей Яковлев. - В России регионы слишком малы, чтобы участвовать в глобальной конкуренции. Это возможно только в кооперации. Думаю, в итоге в РФ появятся группы регионов, которые объединятся и попытаются самостоятельно решить какие-то проблемы.

Если обобщить мнения ряда экспертов, большие возможности лежат на стыках - между государством и частным бизнесом, регионами, муниципалитетами. Так что "кустовая" стратегия в Свердловской области возникла не случайно. Похожую идею предложили исследователи из УрФУ. Она заключается в том, чтобы создать центры развития в разных концах Среднего Урала - их назвали ключевыми единицами системы расселения (КЕСР). По мысли ученых, 94 свердловских муниципалитета логично группируются в 21 КЕСР. Ключевые факторы объединения: территориальная близость и хорошая транспортная связь муниципальных образований, их взаимное влияние, уровень экономической и социальной самостоятельности, специфические функции территорий. Все эти "кусты" совершенно разные, скажем, Екатеринбург объединит вокруг себя 14 различных поселений, а вот небольшой поселок Пелым самодостаточен, поскольку это важный транспортный узел на Северном Урале.

В общем, идея видится привлекательной. Вот только пока непонятно, от кого должна исходить инициатива такой кооперации и каков ее правовой механизм.

- В 131-ФЗ, кроме трех строчек, нет ничего о межмуниципальном сотрудничестве: ни инструментов его развития, ни возможностей совместного использования финансовых ресурсов и т.д. Можно было бы реализовать такие инициативы, если бы после этого в муниципалитеты не приходила с проверкой прокуратура, - констатирует Наталья Трунова. - Мы разработали законопроект, расшивающий часть проблем, и готовы совместно с минэкономразвития внести его в Госдуму.

Комментарий

Леонид Лимонов,  генеральный директор Леонтьевского центра:

-  Существует заблуждение, что любое большое скопление людей порождает агломерационный эффект. Это не так. Около 40 миллионов человек в России живут и будут жить в малых и средних городах. В России их более 800, примерно 150 из них демонстрируют жизнестойкость. Города притягивают человеческий капитал не качеством среды и доступностью жилья, а своими специализациями и спросом на те или иные компетенции со стороны бизнеса. Смена специализаций может привести к переходу в "клуб" более развитых городов. Поэтому очень актуальны новые проекты, соответствующие духу времени и поддержанные региональной властью.

Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево