Сегодня модно говорить про беспилотные грузовики, которые якобы скоро вытеснят обычные и уничтожат таким образом профессию водителя. В частности, консалтинговая группа КПМГ в России и СНГ прогнозирует внедрение автономного транспорта четвертого уровня (когда шофер совсем не должен следить за дорогой) уже в течение ближайших 3-10 лет на маршрутах со стабильно высоким грузопотоком. Однако надо понимать, что беспилотники, которые тестируют сегодня различные компании, - это совсем не то, что под этим словом понимается в идеале. Пока это просто высокоавтоматизированные транспортные средства со всеми элементами обычной машины: рулем, коробкой передач и т.д.

В настоящих беспилотниках не предусмотрено даже место для водителя, поэтому первая задача - разработка надежных беспилотных моделей и их серийное производство. Вторая - подготовка в достаточном количестве программистов, которые будут обслуживать такой автопарк. Третья - значительные инвестиции транспортных компаний в покупку беспилотных машин. И четвертая, без выполнения которой все предыдущие не имеют смысла, - это готовая цифровая дорожная инфраструктура. По оценкам ассоциации "Цифровая эра транспорта", стоимость цифровизации 100 километров автодорог может достигать миллиарда рублей на первоначальном этапе. Учитывая все это, профессия дальнобойщика будет востребована на рынке еще долго.

При этом уже сейчас транспортно-логистическая отрасль испытывает острую нехватку профессиональных кадров. По статистике, большая часть кандидатов на должность водителя категории "Е" старше 45 лет. Доля молодежи до 35 лет не превышает 20 процентов. Отмечу, что эта проблема актуальна не только для России, но и для Европы в целом. Профессия дальнобойщика стареет год от года, теряет романтический ореол.

По регионам России картина складывается разная. Если в Северо-Западном федеральном округе соотношение кандидатов и вакансий примерно равное, то в Москве, Приволжском и Центральном округах сложился "рынок соискателя". Привлечь кадры можно только более высокой зарплатой. В УрФО, Сибирском, Южном округах пока еще "рынок работодателя", но проблему "старения профессии" это не отменяет.

Чтобы стать дальнобойщиком, сегодня не нужно специального образования, достаточно пройти обучение в автошколе, сдать экзамен и получить водительские права категории Е, а также иметь опыт управления грузовым автомобилем не менее трех лет. Стоимость курсов - от 12 до 24 тысяч рублей, для молодых соискателей весьма существенная сумма. Мы считаем, что необходимо развивать специальные образовательные программы на государственном уровне. К примеру, бесплатное обучение в средних специальных учебных заведениях по специальности "водитель-профессионал". Безопасное и экономичное управление грузовиком, фурой с прицепом либо автопоездом имеет свои особенности. Кроме умения работать с техникой, дальнобойщик обязан знать основы законодательства, регулирующие грузоперевозки в России и на экспорт, правила перевозки грузов разного вида: продуктов питания, животных, опасных веществ и т.д. В дороге он несет ответственность не только за товар ценой несколько миллионов рублей, но и за машину, стоимость которой вместе с грузом достигает десятков миллионов.

Кадровый вопрос в грузоперевозках выходит далеко за рамки найма тех, кто просто умеет управлять машиной. Для усовершенствования подготовки водителей необходимо удешевить вход в профессию, ввести раздельное обучение профессионалов и любителей, разработать и принять профстандарт, предоставить возможность получения лицензии учебным комбинатам на базе крупных транспортных компаний. Некоторые из них уже несколько лет работают на упреждение кадровой проблемы: внедряют программы наставничества, используют интерактивные тренажеры. Наставник сопровождает новичка не только во время стажировки, но и на протяжении последующих трех месяцев, оценивает качество и безопасность вождения, обучает экономичному и эффективному управлению автомобилем.

В той же Европе садиться за руль грузовика запрещено без серьезного дополнительного обучения и соответствующей аттестации. В России пока не дали ход законопроекту Минтранса РФ о разделении водителей на любителей и профессионалов. Полагаю, что его принятие существенно повысило бы безопасность на дорогах. А пока наблюдаем абсурдную ситуацию: бытовое понятие "профессиональный водитель" имеется, а законодательное - нет.

Также поможет привлечь свежие кадры в отрасль законодательное ужесточение ответственности оператора за нарушения режима труда и отдыха водителей, обеспечение безопасности на производстве, социальные гарантии (соцпакет, "белая" зарплата). Ведь не секрет, что до 70 процентов перевозок в России до сих пор осуществляются по "серым" схемам.