Опрос: Больше 80 процентов уральцев мечтают о повышении зарплаты

Большинство жителей Екатеринбурга хотели бы повышения заработной платы. Однако четверть горожан не готова подойти с таким предложением к своему боссу.

"82 процента опрошенных уверены, что давно заслужили повышения. Восемь процентов довольны существующим положением дел, а еще десяти процентам респондентов как раз недавно дали прибавку", - сообщают эксперты портала по поиску работы Зарплата.ру.

Больше половины опрошенных уверены, что просить у начальства о повышении нужно, хоть это и стрессовая ситуация. А 23 процента горожан не видят ничего страшного в этом рутинном рабочем процессе.

"Почти треть опрошенных отметили, что за последний год им уже повышали зарплату. 21 процент горожан получал прибавку в период с 2016 по 2018 годы, а 27 процентов - в период с 2014 по 2015 годы", - говорят исследователи общественного мнения.

Среди самых часто встречающихся причин отказа в повышении зарплаты - отсутствие средств в бюджете компании и необходимость увеличить выплаты всем сотрудникам отдела, а не одному какому-то специалисту.