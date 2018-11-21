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21.11.2018 21:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Дачей" придавило

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7726 (263)
Тюменский районный суд взыскал с областного дорожно-эксплуатационного предприятия 150 тысяч рублей в пользу 68-летней женщины, которую придавило конструкцией автобусной остановки. Увы, для региона подобное ЧП не из ряда вон. В поселке Голышманово остановочное сооружение упало на двух взрослых и ребенка, местный суд также посчитал их потерпевшими.

Крушение произошло весенним днем в пригороде Тюмени на остановке "Дачи-2". Защищаясь от порывов холодного ветра, женщина-садовод встала у боковой стенки павильона, но тот в один момент рухнул. Автомобилисты заметили "аварию", помогли пострадавшей выбраться из-под горы металла. Ее увезли на "скорой" с переломом руки и ушибами. На компенсации пенсионерке морального вреда настояла прокуратура, направив в суд иск.

В поселке Голышманово остановочное сооружение упало на двух взрослых и ребенка

Этой же весной в окрестностях Тюмени сорвало с креплений и выбросило на дорогу остановочный навес с идентичным названием "Дачи". Водитель легковушки не сумел увернуться от летящего объекта. Прибывшие спасатели высвободили машину из плена. Ее владелец не пострадал. А в самом городе, на улице Белинского, остановочный комплекс обрушился на девушку. Она едва успела отскочить в сторону.

За два последних года в Тюмени известно о шести случаях разрушения либо частичного повреждения шквалистым ветром легких конструкций остановок. К счастью, обошлось без пострадавших.

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