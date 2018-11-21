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21.11.2018 21:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Физики не против лириков

Уже в девятом классе школьникам придется выбрать профиль обучения
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7726 (263)
Как утверждает статистика, 40 процентов выпускников российских вузов устраиваются на работу не по специальности. Что это - результат отсутствия интереса к чему бы то ни было или осознанного, но неправильного выбора? Все бы ничего, но, если посчитать, сколько времени и денег потрачено впустую, становится ясно: нужно помочь детям определиться с будущей профессией как можно раньше.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Одна из форм профессиональной ориентации школьников - экскурсии на производство. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Одна из форм профессиональной ориентации школьников - экскурсии на производство. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Решением этой задачи озаботились не только родители, но и государство: в школьном образовании новый тренд - ранняя профилизация. Насколько ранней она должна быть, как вести углубленное обучение по отдельным предметам не в ущерб остальным, можно ли поменять профиль и т. д.? Вопросов очень много, а искать на них ответы придется быстро: уже с 1 сентября 2020 года федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) станет обязательным для всех школ, а он предусматривает профильное обучение в 10-11 классах.

Это означает, что уже нынешним восьмиклассникам через полтора года необходимо выбрать одно из четырех узких направлений (естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое) либо универсальный профиль. Какие-то предметы школьник станет изучать на базовом уровне, какие-то - на углубленном плюс получит возможность посещать элективные курсы. Многие школы уже сейчас внедряют такой подход, пока в пилотном режиме, а к 2024 году 90 процентов общеобразовательных учреждений перейдут на профильное обучение.

Фото: Depositphoto
Врачи рассказали, как повысить успеваемость ребенка в школе

По данным департамента образования администрации Екатеринбурга, 67 из 160 школ города фактически уже работают по новой системе. Углубленно изучают отдельные предметы 13 процентов учеников начальных классов, 46 процентов - 5-9-х и 53 процента старшеклассников. Эти школы готовы поделиться с коллегами опытом. Например, в 161-й гимназии с 8-го класса ребята могут выбрать один из трех профилей - социально-экономический, гуманитарный или математический. Если ребенок осознал, что ошибся с предпочтением, в 10-м классе не возбраняется поменять направление подготовки.

Но насколько осознан выбор будущего в 15 лет? Департамент образования опросил 840 учащихся семи школ, ведущих профильную подготовку, и оказалось: ожидания 43 процентов подростков совпали с их интересами, столько же опрошенных частично удовлетворены выбором, ну а 14 процентов констатировали, что ошиблись.

Интересно: 67 процентов школьников заявили, что приняли решение самостоятельно, без помощи родителей и учителей.

- Ребенку нравится школьный предмет - прекрасно. Но это еще не профессия, не социальный выбор. На данном этапе в процесс должен включиться родитель, задающий ребенку вопрос: а готов ли ты заниматься этим всю жизнь? - говорит директор гимназии № 161 Елена Ушакова. - У педагогов мало знаний о профессиях, поэтому профилизация без социума не даст эффекта.

Впрочем, профиль - это не "приговор", а всего лишь направление подготовки. Хотя перейти в другой класс, особенно в переполненной статусной школе, бывает непросто. И все же у ребенка должна быть возможность попробовать "на вкус" разные науки. Ну а знакомство с профессиями вообще следует начинать как можно раньше.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Блокчейн-технологии могут прийти на смену ЕГЭ

- В идеале нам бы хотелось, чтобы система работала уже с детсада: это тот период, когда у ребенка формируется самооценка и уверенность в себе, то есть он готовится к последующему принятию решений, - говорит замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко.

Многие школы в последние годы вновь активно занялись профориентацией: организуют экскурсии на предприятия, сотрудничают с компаниями, проводящими профтесты, поощряют проектную деятельность учеников. Однако, как призналась одна из педагогов, зачастую все эти усилия разбиваются о короткую аббревиатуру ЕГЭ: выпускники выбирают не дело всей жизни, не мечту, а вуз, в который реально поступить с набранной суммой баллов. Порой эту модель поведения навязывают родители (лишь бы поступил, а куда - неважно). Первыми ее плоды пожинают вузы, получающие безразличных студентов, следом - работодатели.

- Мы многие годы неуважительно относились к рабочим специальностям. Это вопрос воспитания, формирования правильных ценностей: человек, прекрасно работающий руками, для общества должен быть столь же важен, как инженер или физик-теоретик. Мы слишком много говорили о престижности, а мало о самореализации, - сокрушается Елена Ушакова.

Все заинтересованные стороны - родители, чиновники, педагоги, вузовские преподаватели - сходятся в том, что профориентация и профильное обучение необходимы, хотя в сегодняшнем виде система явно нуждается в доработке.

- Требуется поиск новых форм профильной подготовки, чтобы ребенок был уверен в своем выборе, а впоследствии получал удовольствие от профессиональной деятельности, - резюмирует Ольга Бабченко.

мнение

Анна Камбарова, семейный психолог:

- Профильному обучению в старших классах должна предшествовать мягкая профориентация в начальном и среднем звене, ведь, как ни смешно это звучит, школьники имеют некоторое представление разве что о профессиях родителей, да и то не всегда, а также о самых популярных - врач, учитель, бухгалтер, кассир, продавец…

До выбора профиля обучения необходимо выявить реальные профессиональные предпочтения детей, причем с учетом их внешкольных занятий. Это задача психолога плюс проведение тестирования с использованием качественных тестов. Кроме того, хорошо бы исключить (что, правда, почти невозможно) влияние родителей - фактор "преемственности". Ну а старшим школьникам надо дать представление о реальной ситуации на рынке труда и прогнозы ее развития на пять-семь лет.

Статистика показывает: при выборе будущей профессии не стоит опираться только на хорошее знание или интерес к конкретным учебным предметам. Поэтому нельзя лишать детей возможности получения разностороннего образования, кардинально сокращая количество часов по "непрофильным" дисциплинам, например, минимизируя изучение литературы в физматклассе.

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