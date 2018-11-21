Как утверждает статистика, 40 процентов выпускников российских вузов устраиваются на работу не по специальности. Что это - результат отсутствия интереса к чему бы то ни было или осознанного, но неправильного выбора? Все бы ничего, но, если посчитать, сколько времени и денег потрачено впустую, становится ясно: нужно помочь детям определиться с будущей профессией как можно раньше.

Решением этой задачи озаботились не только родители, но и государство: в школьном образовании новый тренд - ранняя профилизация. Насколько ранней она должна быть, как вести углубленное обучение по отдельным предметам не в ущерб остальным, можно ли поменять профиль и т. д.? Вопросов очень много, а искать на них ответы придется быстро: уже с 1 сентября 2020 года федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) станет обязательным для всех школ, а он предусматривает профильное обучение в 10-11 классах.

Это означает, что уже нынешним восьмиклассникам через полтора года необходимо выбрать одно из четырех узких направлений (естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое) либо универсальный профиль. Какие-то предметы школьник станет изучать на базовом уровне, какие-то - на углубленном плюс получит возможность посещать элективные курсы. Многие школы уже сейчас внедряют такой подход, пока в пилотном режиме, а к 2024 году 90 процентов общеобразовательных учреждений перейдут на профильное обучение.

По данным департамента образования администрации Екатеринбурга, 67 из 160 школ города фактически уже работают по новой системе. Углубленно изучают отдельные предметы 13 процентов учеников начальных классов, 46 процентов - 5-9-х и 53 процента старшеклассников. Эти школы готовы поделиться с коллегами опытом. Например, в 161-й гимназии с 8-го класса ребята могут выбрать один из трех профилей - социально-экономический, гуманитарный или математический. Если ребенок осознал, что ошибся с предпочтением, в 10-м классе не возбраняется поменять направление подготовки.

Но насколько осознан выбор будущего в 15 лет? Департамент образования опросил 840 учащихся семи школ, ведущих профильную подготовку, и оказалось: ожидания 43 процентов подростков совпали с их интересами, столько же опрошенных частично удовлетворены выбором, ну а 14 процентов констатировали, что ошиблись.

Интересно: 67 процентов школьников заявили, что приняли решение самостоятельно, без помощи родителей и учителей.

- Ребенку нравится школьный предмет - прекрасно. Но это еще не профессия, не социальный выбор. На данном этапе в процесс должен включиться родитель, задающий ребенку вопрос: а готов ли ты заниматься этим всю жизнь? - говорит директор гимназии № 161 Елена Ушакова. - У педагогов мало знаний о профессиях, поэтому профилизация без социума не даст эффекта.

Впрочем, профиль - это не "приговор", а всего лишь направление подготовки. Хотя перейти в другой класс, особенно в переполненной статусной школе, бывает непросто. И все же у ребенка должна быть возможность попробовать "на вкус" разные науки. Ну а знакомство с профессиями вообще следует начинать как можно раньше.

- В идеале нам бы хотелось, чтобы система работала уже с детсада: это тот период, когда у ребенка формируется самооценка и уверенность в себе, то есть он готовится к последующему принятию решений, - говорит замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко.

Многие школы в последние годы вновь активно занялись профориентацией: организуют экскурсии на предприятия, сотрудничают с компаниями, проводящими профтесты, поощряют проектную деятельность учеников. Однако, как призналась одна из педагогов, зачастую все эти усилия разбиваются о короткую аббревиатуру ЕГЭ: выпускники выбирают не дело всей жизни, не мечту, а вуз, в который реально поступить с набранной суммой баллов. Порой эту модель поведения навязывают родители (лишь бы поступил, а куда - неважно). Первыми ее плоды пожинают вузы, получающие безразличных студентов, следом - работодатели.

- Мы многие годы неуважительно относились к рабочим специальностям. Это вопрос воспитания, формирования правильных ценностей: человек, прекрасно работающий руками, для общества должен быть столь же важен, как инженер или физик-теоретик. Мы слишком много говорили о престижности, а мало о самореализации, - сокрушается Елена Ушакова.

Все заинтересованные стороны - родители, чиновники, педагоги, вузовские преподаватели - сходятся в том, что профориентация и профильное обучение необходимы, хотя в сегодняшнем виде система явно нуждается в доработке.

- Требуется поиск новых форм профильной подготовки, чтобы ребенок был уверен в своем выборе, а впоследствии получал удовольствие от профессиональной деятельности, - резюмирует Ольга Бабченко.

мнение

Анна Камбарова, семейный психолог:

- Профильному обучению в старших классах должна предшествовать мягкая профориентация в начальном и среднем звене, ведь, как ни смешно это звучит, школьники имеют некоторое представление разве что о профессиях родителей, да и то не всегда, а также о самых популярных - врач, учитель, бухгалтер, кассир, продавец…

До выбора профиля обучения необходимо выявить реальные профессиональные предпочтения детей, причем с учетом их внешкольных занятий. Это задача психолога плюс проведение тестирования с использованием качественных тестов. Кроме того, хорошо бы исключить (что, правда, почти невозможно) влияние родителей - фактор "преемственности". Ну а старшим школьникам надо дать представление о реальной ситуации на рынке труда и прогнозы ее развития на пять-семь лет.

Статистика показывает: при выборе будущей профессии не стоит опираться только на хорошее знание или интерес к конкретным учебным предметам. Поэтому нельзя лишать детей возможности получения разностороннего образования, кардинально сокращая количество часов по "непрофильным" дисциплинам, например, минимизируя изучение литературы в физматклассе.