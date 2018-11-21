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21.11.2018 21:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сколиоз совести

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал №7726 (263)
Два столичных благотворительных фонда оплачивали стоимость дорогих имплантатов, якобы использованных для операционного лечения детей в тюменской областной клинической больнице № 2. По данным следственных органов УМВД, аферу на 36 миллионов рублей провели бывший завотделением больницы и гражданин Словакии, возглавлявший крупную фирму, - поставщик медтехники. Фигурантов уголовного дела ждет суд - прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Врач и коммерсант познакомились еще в 2012 году на одной из медицинских конференций. Как утверждает следствие, через два года бизнесмен предложил тюменскому администратору и ортопеду поживиться за счет благотворителей по следующей схеме. Заведующий отделением оформляет пакет липовых документов о необходимости проведения ребенку со сколиозом III - IV степени операции по установке спинального имплантата, а также "пишет" заявление от неплатежеспособных родителей с просьбой о помощи. Та самая фирма, "эксклюзивный дистрибьютор", поставляет протез, а благотворительному фонду, который обещает оплатить расходы, через энное время отправляется второй пакет документов, подтверждающий успешное проведение операции. Обман удался.

С октября 2014-го по июль 2016-го у благотворительного фонда украдено более 34 миллионов

- Судя по материалам уголовного дела, в документах были подлинные данные о жителях региона. Использовалась, к примеру, информация из историй болезни пациентов, в радикальном лечении не нуждающихся. Диагноз, обращения родителей, протоколы операций и рентгеновские снимки фальсифицированы, - говорит старший помощник прокурора области Елена Мельникова.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Можно ли искоренить врачебные ошибки

Таким образом с октября 2014-го по июль 2016-го в Тюмени якобы прооперировали 45 детей, у фонда "Линия жизни" украдено более 34 миллионов рублей. Однажды его сотрудник заметил несоответствие в отчетной бумаге, сделал контрольный звонок маме сколиозника и услышал в ответ недоуменное: "Впервые слышу!". Результаты организованной фондом тотальной ревизии показали: мошенники оформили заявки еще почти на 13 миллионов рублей. В феврале 2017 года полиция начала расследовать аферу и обнаружила второго потерпевшего - московский фонд "Подари надежду". Он перечислил свыше 1,4 миллиона рублей на протезы, которые уже "имплантировали" пациентам за счет "Линии жизни".

Врач признал вину. Часть имплантатов на сумму 16,4 миллиона рублей, годных к использованию, хранилась в его гараже. Словак, прежде бывший под стражей, а затем выпущенный под подписку о невыезде, категорически отрицает причастность к махинациям.

Благотворители, по их заявлениям, извлекли урок из этой сверхциничной авантюры. Требования к документированию заявок и отчетов ужесточены, визировать их должен главврач медучреждения, обязательна прямая связь с родителями.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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