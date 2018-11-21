В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира среди женщин по нокаут-системе.

Состоялась вторая партия финального матча между чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Екатериной Лагно. Белые фигуры были у россиянки.

Как сообщает пресс-служба турнира, соперницы разыграли каталонское начало, где уже на ранней стадии партии были поменяны ферзи. Белые временно пожертвовали пешку, но взамен получили преимущество двух слонов. Вскоре белые отыграли материал, но им пришлось отдать слона за коня, после чего на доске возник эндшпиль с ладьями и разноцветными слонами.

Позиция белых была несколько предпочтительнее ввиду лучшей пешечной структуры и более активного расположения фигур. После обмена пары ладей Екатерина постепенно осуществила пешечный прорыв на королевском фланге, и китайской шахматистке пришлось держать оборону на обоих участках доски.

Точной игрой белые сумели взять пешку, а затем ошибки противницы позволили Екатерине Лагно добиться решающего перевеса. На 59-м ходу черные признали свое поражение. Российская шахматистка повела в счете - 1,5:0,5 в пользу Екатерины Лагно. Стоит отметить, что китаянка впервые проиграла в Ханты-Мансийске.

Напомним, что финальный матч состоит из четырех партий с классическим контролем. Победителем становится шахматистка, набравшая 2,5 или более очков. В случае ничейного счета после основной части матча, играется тай-брейк.

Прокомментировать успех нашей спортсменки пресс-службе Международного шахматного клуба согласился вице-чемпион мира Сергей Карякин:

- Турнир в Ханты-Мансийске преподносит приятные сюрпризы. Мы смотрим за матчем Карлсен-Каруана и не знаем, когда же он начнется. А здесь - интрига, борьба! Безусловно, уже сам факт того, что Екатерина смогла выйти в финал - огромный успех. Мы все будем болеть за нее и желать победы над столь серьезной соперницей. По себе знаю, что многое в финале решают не часы и минуты, а мгновения. Надеюсь, они сыграют на руку Лагно. Болею и восхищаюсь ей. Я всегда говорил, что к женским шахматам отношусь очень позитивно, а тут такой шанс - показать, что они лучшие в мире! Желаю удачи Екатерине. Надеюсь, что фортуна будет на ее стороне!

В свою очередь, двукратный призер Всемирных шахматных олимпиад Евгений Томашевский в беседе с журналистом Р-Спорт, отметил, что Лагно показывает сбалансированную игру в матчах чемпионата мира:

- Думаю, что шансы в матче совершенно равны. Да, китаянка - чемпионка мира и играет солидно, ровно, надежно. Но она не демонстрирует той игры, чтобы можно было сказать: она сильнее всех. И для более доминирующей игры чемпионка мира считает очень мало конкретных вариантов. Это прослеживалось по ходу всего турнира, и в каждом круге Цзюй играла чуть лучше, чем соперницы. Разумеется, попадание Вэньцзюнь в финал ожидаемо, но все же она упускает слишком много возможностей в конкретной игре. При этом Катя Лагно играет в очень сбалансированные шахматы, и думаю, что ее шансы на общую победу в матче не хуже.