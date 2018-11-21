В Курганской области подсчитали эффект от укрупнения сельсоветов

В Курганской областной Думе подвели первые итоги реорганизации муниципальных образований. Напомним, реформа, направленная на укрупнение сельсоветов, стартовала в Зауралье в прошлом году. С тех пор число муниципалитетов сократилось с 458 до 405, а к началу следующего года, как ожидается, останется 396. Одна из целей сокращения числа администраций и сельских дум - оздоровление финансов региона, рекомендованное Минфином РФ. Госдолг Курганской области превысил 16 миллиардов рублей, так что хочешь не хочешь, а придется оптимизировать расходы, не ухудшая условия жизни людей. Удалось ли это первопроходцам?

В числе пилотных территорий - Куртамышский район. Здесь из четырех сельсоветов сделали два. Как утверждает руководитель аппарата районной администрации Андрей Гвоздев, главные опасения жителей, что придется за каждой справкой ездить в райцентр, не подтвердились: в селах, где упразднили сельсоветы, остались специалисты, кроме того, периодически ведут прием главы. Но главное - многое изменилось к лучшему.

Советский сельсовет - один из самых крупных в районе, население - более тысячи человек. Теперь к нему присоединили Угловской - самый маленький, где чуть больше 160 жителей. Бюджетных денег в последнем, конечно, ни на что не хватало. После объединения в селе Угловом с помощью спонсоров восстановили детскую площадку, привели в порядок здание фельдшерско-акушерского пункта, за счет дорожного фонда сделали, наконец, уличное освещение - в трех селах установили 41 светодиодный светильник. Оживилась культурная жизнь: в Угловом есть клуб, но там некому было работать, поэтому больше трех лет он простоял закрытым. Теперь сюда приезжают с концертами культработники из Дома культуры села Советского.

В Пепелинском сельсовете ситуация несколько другая. Объединенные поселения были примерно одного уровня, и здесь резких изменений жители пока не заметили. Зато бюджет муниципалитета вырос почти вдвое. Это позволило отремонтировать пепелинский Дом культуры, а в следующем году планируется сделать ремонт в Масловском. Откуда деньги? Секрет прост: за счет укрупнения снизились расходы на содержание аппарата - сократили бухгалтера, технический персонал. Специалистов перевели на полставки, потому что работы у них поубавилось. Помещение занимают тоже в три раза меньшее по площади. На всем этом за полгода удалось сэкономить 750 тысяч рублей, а за год получится 1,5 миллиона.

Все высвободившиеся материальные и финансовые ресурсы должны остаться в сельской казне. Иначе экономия не имеет смысла

В Альменевском районе объединились Ягодинский, Чистовский и Рыбновский сельсоветы - всего пять населенных пунктов. В новом муниципальном образовании живут 854 человека. По площади это самый большой сельсовет в районе, он занимает 22 процента территории. Все сельсоветы здесь находились в одинаково плачевном положении: ни промышленных предприятий, ни сельхозпереработки. Поэтому новый административный центр выбрали, исходя из географического положения: село Ягодное находится на пересечении автомобильных дорог, ведущих в райцентр, и примерно на одинаковом расстоянии от всех поселений. По словам управделами администрации Альменевского района Сергея Волкова, хотя доходная часть бюджета объединенного муниципалитета пока не вырастет, но ожидаемая экономия за счет сокращения управленцев уже в 2019 году составит миллион рублей.

Вот только при формировании бюджета нового муниципального образования на очередной финансовый год эти средства не учтены. Хотя, согласно концепции преобразований, суть как раз в том, чтобы все высвободившиеся материальные и финансовые ресурсы оставались в сельской казне. Иначе экономия просто не имеет смысла и говорить о повышении качества жизни населения не приходится. Ситуация характерна и для других вновь образованных муниципальных образований.

- Как учесть полученную экономию при формировании бюджета на очередной финансовый год? Я задавал этот вопрос финансистам, они не смогли ответить. Необходим законный механизм, и решение этого вопроса - в компетенции областной Думы и правительства региона, - говорит Сергей Волков.

Компетентно

Игорь Выдрин, заведующий кафедрой конституционного и международного права Уральского института управления - филиала РАНХиГС при президенте РФ:

- Российское законодательство не содержит четких критериев создания муниципалитета в части размера территории, численности населения, бюджетной обеспеченности и т.д. В 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" сказано, что муниципальное образование (МО) может быть образовано на территории с населением не менее тысячи человек, но при этом законом субъекта РФ (а именно он устанавливает статус МО и его границы) эта норма может быть снижена даже до ста жителей. В свое время при реализации 131-ФЗ субъекты погнались за буквой закона - стремились поделить всю территорию между муниципалитетами, в результате их количество непомерно выросло. Скажем, в Челябинской области более трех сотен МО, как и в Тюменской, а в Татарстане и вовсе свыше 900. И только в Свердловской области их всего 94.Между тем, по мнению ряда экспертов, для того чтобы собственные доходы муниципалитета хотя бы в минимальной степени покрывали расходы, численность населения МО должна составлять не менее 30 тысяч человек. Многочисленные мелкие самоуправляющиеся территории недееспособны, у них нет достаточной доходной базы, они не справляются со своими полномочиями. Поэтому вполне естественно, что уже около 10 лет постепенно идет процесс слияния или упразднения сельских поселений: если после принятия 131-ФЗ в России было около 22 тысяч МО, то сейчас уже примерно 19 тысяч. Курганская область не исключение - субъект РФ вправе это делать.

Тем временем

В областном финуправлении заверяют, что не собираются ничего забирать у объединенных сельсоветов. Чтобы развеять все сомнения, депутаты поручили подготовить по каждому из них справку о размере бюджета до и после объединения. Высвободившиеся средства, как и было обещано, пойдут на развитие сельских территорий.