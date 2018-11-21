В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России

В центре Париже появилась целая галерея расписных матрешек. Таким образом Екатеринбург заявляет о себе, как о потенциальном городе проведения всемирной выставки EXPO-2025. Голосование по выбору места состоится уже 23 ноября. Кроме столицы Среднего Урала на право принимать EXPO претендуют Осака и Баку.

Русская матрешка была выбрана одним из послов заявки Екатеринбурга. В начале осени художники разрисовали десять кукол, которые разослали в крупные города - Барселону, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дубаи, Кейптаун, Берлин, Буэйнос-Айрес и Шанхай.

"Дизайн арт-объектов в Париже отражает тему российской заявки - "Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Так, матрешка, которую расписала испанка Джина Портера, по словам автора, наполнена, с одной сторона, красками природы, с другой - Екатеринбурга. Кукла уральца Павла Агалакова расписана вязью, в основу которой легла цитата Николы Теслы. И так далее", - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Все матрешки ростом с человека, сделаны из стекловолокна и снабжены AR-элементами: при наведении на них смартфона появляются изображения достижений науки, в разные годы экспонировавшихся на EXPO.

Матрешки простоят в центре столицы Франции до 28 ноября, а потом отправятся на родину, в Екатеринбург.