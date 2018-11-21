Проект "Умный город", направленный на овладение Тюменью цифровым интеллектом, еще на начальной стадии реализации, а власти Тюменской области уже запускают "Умный регион". Не рано? Айтишники говорят: нет резона замыкаться на территории одного муниципалитета, теряя время в ожидании результатов, тем более что проекты будут работать в связке и дополнять друг друга.

Умнеющие год от года роботы помогают айтишникам убеждать граждан в том, что будущее немыслимо без интеллектуальных систем управления и контроля. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Для горожан одно из самых ощутимых благ цифровизации - возможность отслеживать онлайн движение автобусов, ориентируясь на актуальное расписание их прибытия на все без исключения остановки муниципального транспорта, включая пригородные. Зимой преимущества сервиса особенно ценны. Хотя он не без недостатков и доступен только владельцам гаджетов, все равно это большое достижение в сфере обслуживания пассажиров. В принципе, аналогичный инструмент сетевого видения можно запустить и на междугородных маршрутах - пока в границах региона.

Когда автобусный парк регулярно обновляется (для Тюмени это стало правилом), расписание соблюдается, а за машинами легко наблюдать на расстоянии, спрос на общественный транспорт должен, по идее, увеличиваться, что характерно для передовых городов мира.

- Верно, к этому мы в числе прочего и стремимся, - подтверждает руководитель проекта Smart City доктор технических наук, профессор индустриального университета Олег Данилов.

По подсчетам его коллег, сейчас около 40 процентов жителей муниципалитета постоянно пользуются автобусом, а к концу следующего десятилетия, как ожидается, таковых будет половина. Параллельная цель - снизить среднее количество частных легковых авто на дорогах города с 41 процента до 25 при одновременном росте, пусть и не столь значительном, числа пешеходов и велосипедистов. Для этого, с одной стороны, создаются комфортные пешеходные зоны, велодорожки и станции велопроката, с другой - появляются новые платные парковки и вводится запрет стоянки авто на обочинах уличных магистралей, зато выделяются полосы для движения общественного транспорта и электромобилей. Разработка концепции управления транспортным спросом, заметим, - составная часть Smart City.

Создав всеохватную систему мобильного видеонаблюдения, муниципалитет сэкономит около двух процентов трат на содержание и ремонт инфраструктуры

В идеальном варианте понятие "умного города" подразумевает и существование развитой нейронной сети. К ее формированию на базе инфраструктуры Тюмени подключился один из отечественных разработчиков систем искусственного интеллекта. Президент группы профильных компаний Ольга Ускова видит в качестве отличного накопителя нейронного разума… муниципальный транспорт. Каждая машина, обладающая компьютерным зрением и ежедневно следующая по одним и тем же маршрутам, фиксирует происходящие изменения в поле своего обзора. Прежде всего - состояние проезжей части и придорожных объектов. Информация поступает в аналитический центр, изучается. Туда, где требуется оперативное вмешательство служб городского хозяйства, по "электронной заявке" выезжают специалисты. При всеохватной системе мобильного видеонаблюдения муниципалитет сэкономит, по словам Ольги Усковой, около двух процентов трат на содержание и ремонт инфраструктуры. Для создания полноценной самообучающейся нейронной сети в Западной Сибири необходимо собирать данные в течение года, чтобы учесть все состояния и оттенки погоды. В некотором роде это не имеющий аналогов мировой эксперимент, утверждает топ-менеджер.

А вот значительная часть элементов жилищно-коммунального хозяйства недоступна человеческому и электронному глазу, здесь не обойтись без чутких датчиков.

- Они разнообразны по своим функциям: сигнализируют о протечке воды, загазованности, возникновении дыма и пламени, сбоях в подаче электричества, несанкционированном проникновении в помещение. Их нужно монтировать всюду - в квартирах, местах общественного пользования, на узлах тепло- и водоснабжения. Слаженную систему наблюдения, оповещения владельцев жилья, диспетчеров управляющих компаний - вкупе с индивидуальными, встроенными в беспроводную интернет-сеть счетчиками энергоресурсов - проще создавать с нуля, то есть в новостройках. Ведем переговоры с девелоперами, - рассказывает директор направления "Умные системы ЖКХ" тюменского IT-предприятия Константин Толстых.

В рамках большого города сведения об аварийной либо предаварийной ситуации будут поступать в мощный вычислительный центр. Олег Данилов такой видит реакцию на протечку воды: в соответствии с программной установкой компьютер дает команду на закрытие трубной задвижки, определяет параметры технического сбоя, подсказывает оператору оптимальные пути устранения проблемы. Выбор решения - за человеком.

Стартующий сейчас в партнерстве с индустриальным университетом и Ростелекомом проект "Умный регион" нацеливает на внедрение комплексных информационных решений в ЖКХ, образовании, строительстве, медицине, транспорте, в сфере обеспечения безопасности. Область, по словам губернатора Александра Моора, первой введет в действие пакет из 25 цифровых услуг, которые станут "оказываться автоматически - без инициативы со стороны получателя". К примеру, документы на новорожденного будут готовы к выходу мамы из роддома.

Кстати

Этой осенью федеральные эксперты включили в список лучших региональных практик три проекта департамента информатизации Тюменской области. Это единая мобильная платформа с широкой линейкой приложений для получения электронных услуг. За четыре года приложения скачаны свыше 300 тысяч раз, ежемесячное число активных пользователей - около 64 тысяч человек. Это информационная система управления проектами регионального масштаба в сфере образования и здравоохранения, безопасности и других. А еще - центр робототехники и автоматизированных систем управления, включающий 14 школьных лабораторий "АйТиЛАБ" и "РобоЛАБ". В них бесплатно занимаются свыше 900 учащихся.