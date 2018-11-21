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21.11.2018 20:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зарплата без очереди

В Зауралье предложили изменить закон о банках
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7725 (262)
По предложению регионального управления Росреестра в Курганской области разработали законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности", который может значительно ускорить выплату задолженности по заработной плате предприятиями-банкротами.

На сегодня в Зауралье 12 предприятий-банкротов должны работникам 95,9 миллиона рублей, что составляет 81 процент от общего объема задолженности по зарплате в регионе. Люди винят в невыплате арбитражных управляющих. По данным Росреестра, если в 2013-2015 годах всего семь процентов  жалоб на действия арбитражных управляющих касались невыплаты заработной платы, то в 2016-2018 годах эта цифра выросла до 40 процентов. Напомним, по закону "О несостоятельности (банкротстве)" требования об оплате труда и выплате выходных пособий удовлетворяются во вторую очередь. Неисполнение этой нормы - административное правонарушение. Протоколы о таких нарушениях вправе составлять сотрудники Росреестра, они же при необходимости проводят административное расследование.

Фото: Depositphotos.com
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Судя по количеству жалоб, арбитражные управляющие очередность соблюдают не всегда, а порой просто лукавят. Например, утверждают, что деньги за реализованное имущество должника еще не поступили, а сами направляют их другим кредиторам. Чтобы доказать нарушение, Росреестру нужна выписка об операциях с основным счетом должника. Но в кредитной организации такой документ не выдают даже во время административного расследования: по закону эти сведения являются банковской тайной.

В то же время банки предоставляют выписки судам, в том числе арбитражным, Счетной палате РФ, налоговым органам, Пенсионному фонду, Фонду социального страхования, органам предварительного следствия и еще некоторым официальным учреждениям. Руководство регионального управления Росреестра предлагает добавить и это ведомство в список, чтобы защитить права работников. Основанием для предоставлений сведений, составляющих банковскую тайну (справки по операциям и счетам юрлиц и ИП, признанных банкротами), может служить решение о возбуждении дела об административном правонарушении, связанном с несоблюдением очередности удовлетворения требований об оплате труда и выходных пособий.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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