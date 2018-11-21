Лучшим госпитальным эпидемиологом России в 2018 году стала врач из Екатеринбурга Елена Хохлова. Более 25 лет она трудится в городской клинической больнице № 14.

В Свердловский мединститут Елена Викторовна пошла по стопам мамы, которая когда-то возглавляла санэпидстанцию Орджоникидзевского района. В семье так много говорили на профессиональные темы, что выбор был предопределен. После окончания вуза она 10 лет отработала в СЭС, а в 1993-м перешла в 14-ю больницу. Службы госпитальных эпидемиологов как таковой тогда еще не существовало, по сути, ее пришлось создавать с нуля.

- Сегодня 14-я больница - многопрофильное медучреждение, куда входят хирургическая, гинекологическая, терапевтическая службы, роддом, диагностический центр, поликлиника. Задача нашего отдела - профилактика инфекций, связанных с оказанием медпомощи, - рассказывает Елена Хохлова. - Можно провести уникальную операцию, внедрить новую технологию, но, если при этом не соблюдать правила стерилизации, все пойдет насмарку.

Конкурс, в котором победила екатеринбурженка, проводит Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. При выборе лауреатов оцениваются уровень внутрибольничной заболеваемости за три года и обеспечение эпидбезопасности. В роддоме 14-й больницы уже много лет один из самых низких в городе показателей заболеваемости мамочек и новорожденных. Более того, в 2017 году он вместе с отделением хирургии 40-й больницы попал в федеральный пилотный профильный проект.