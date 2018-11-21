Людей, свободно говорящих на иностранных языках, в России не очень много, в основном это те, для кого чужая речь - предмет профессионального изучения: преподаватели, лингвисты, переводчики и т.п. Насколько необходимо владение иностранным языком обычным специалистам и достаточно ли им знаний, полученных в вузе, выясняли корреспонденты "РГ".

- Наш инжиниринговый центр работает с зарубежными партнерами, поэтому знание английского языка сотрудникам просто необходимо. Для улучшения их подготовки мы сотрудничаем с языковой школой, - рассказывает гендиректор технопарка высоких технологий Свердловской области Марат Нуриев. - Иностранные делегации приезжают в технопарк вместе с переводчиками, но те, как правило, не владеют техническим английским, да и специалистам гораздо полезнее и интереснее общаться с гостями напрямую.

Иностранный язык нужен не только для успешной коммуникации, но и для чтения профессиональной литературы - изучения зарубежных инженерно-технических разработок, а также подготовки и перевода на английский своих научных публикаций.

- Знание иностранных языков требуется во всех ведущих отраслях промышленности, это обусловлено стремлением к получению новых знаний, - говорит генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра. - Наше предприятие занимается разработкой и производством систем управления для ракетно-космической и морской техники, ЖКХ, транспорта. Чтобы работать эффективно, необходимы технические специалисты со знанием иностранных языков, и при подборе кадров мы учитываем такого рода навыки.

- Потребность в знании языка зависит от специфики работы сотрудника. К примеру, секретари-референты топ-менеджмента компании и руководители направлений, которым приходится иметь дело с зарубежными контрагентами, должны знать английский как минимум на базовом уровне. Для некоторых специалистов приветствуется владение китайским, но там базы недостаточно: в этом языке много нюансов, от которых может зависеть успех даже стартовых телефонных переговоров, - подчеркивает Андрей Станкевич, вице-президент инвестиционной компании "AVS Group" по корпоративным отношениям.

От остальных сотрудников, по его словам, обязательного знания иностранного языка при трудоустройстве не требуют. Скорее это идет на пользу самому работнику, который расширяет круг источников своих знаний, ведь может в оригинале изучить опыт зарубежных корпораций. Что же касается протокольных встреч с бизнес-партнерами, то для их проведения компания привлекает профессиональных переводчиков.

- Владение иностранным языком остается важным конкурентным преимуществом для соискателей, однако профильные навыки - в приоритете. Так, если человек отлично говорит по-английски, но не разбирается в станкостроении или, скажем, металлургии, шансы трудоустроиться на производство у него минимальны. Приведу пример: одна из компаний ищет инженера-гидравлика машиностроительного производства, которому, помимо прочего, предстоит работать с технической документацией на английском языке. Одного лишь владения английским для трудоустройства тут явно недостаточно, - рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. - Любопытно, что иногда можно встретить вакансии, написанные по-английски - таким образом работодатель, для которого данный навык имеет принципиальное значение, сразу "тестирует" кандидата.

По ее мнению, с точки зрения профессионального развития важно и то, что знание иностранного языка расширяет возможности для подработки - дополнительный доход могут приносить переводы и даже репетиторство.

Иностранный язык нужен не только для успешной коммуникации, но и для чтения профессиональной литературы и перевода на английский своих научных публикаций

Но вот в достаточном ли объеме преподают иностранный язык в уральских вузах, чтобы выпускник мог удовлетворить требованиям взыскательных работодателей? Ведь техническим специалистам эти знания нужны не меньше, чем гуманитариям, например, уже во время обучения студенты, изучающие математику и естественные науки, знакомятся с научными трудами и зарубежными статьями в оригинале.

Обычно первокурсников сразу разделяют на группы по уровню знаний. Например, студент архитектурно-строительного факультета Южно-Уральского госуниверситета Алексей Павлов попал в продвинутую: пары по иностранному языку у него три раза в неделю, плюс ведутся бесплатные дополнительные занятия. На будущий год Алексей планирует сдать международный экзамен по английскому языку IELTS. Результаты этого теста учитывают при поступлении в магистратуру и приеме на работу за рубежом.

- Мы изучаем на занятиях по английскому специальную лексику: термины горного производства, историю мирового горного дела, - рассказывает Владимир Зубков, студент Уральского горно-геологического университета. - Сможет ли студент свободно говорить с будущими коллегами из-за рубежа, зависит от его вовлеченности в процесс изучения языка. Лично я в прошлом году успешно общался по-английски с соседями по общежитию из Китая.

Уровень преподавания в разных вузах может существенно отличаться. Некоторые студенты утверждают: специальную терминологию им приходится осваивать самостоятельно - на занятиях в вузе на это не хватает времени. Многие говорят, что хотели бы пройти дополнительно курс перевода профессиональных текстов, а также обрести навыки разговорного английского.

- Пары по иностранному языку у нас идут всего год два раза в неделю - этого явно мало. Вдобавок темы, которые мы проходили на первом курсе на занятиях по иностранному языку, углубленно изучаются на русском только на третьем курсе. Если бы английский длился все четыре года, мы бы лучше ориентировались в иностранных текстах, зная специфику тематики, - рассказывает Виктория Шанаурова, студентка Института юстиции УрГЮУ. - Я остро ощутила нехватку знаний, когда читала законы других стран: только за этот год я 15 раз обращалась к иностранным документам.

Справка РГ

По данным HeadHunter Урал, спрос на специалистов со знанием английского языка в Свердловской области последние три года остается стабильным - это около 6-8 процентов от общего числа вакансий (для сравнения: в соседнем Пермском крае такое требование в среднем указано в 3-4 процентах вакансий). В каждом пятом случае работодатель уточняет в вакансии, что необходим уровень Intermediate. Но если в 2015 году в тройку сфер, где наиболее востребован английский язык, входили "Туризм, рестораны", "Административный персонал" и "Продажи", то в 2018 году лидерами стали "IT и информационные технологии", "Продажи" и "Производство".