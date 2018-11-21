Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обрушения кровли цеха на заводе имени Калинина в Екатеринбурге (ЗиК) два года назад.

Расследование велось в отношении четырех человек. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, а также в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (санкции по этим статьям - вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет). В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

По данным следствия, в 2010-2016 годах заместитель главного инженера ЗиКа по эксплуатации основных фондов не организовал надлежащего обследования технического состояния строительных конструкций корпуса № 15 и проведение ремонтно-строительных работ по их усилению. Причем ему было известно, что несущие элементы здания в аварийном состоянии, но его эксплуатацию руководитель не запретил.

Другие обвиняемые - руководители двух строительных фирм, выполнявших по договорам подряда реконструкцию кровли, "желая быстрее выполнить работы и получить за них оплату, грубо нарушали правила безопасности и технологию работ", сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Вплоть до того, что стройматериалы и оборудование складировали прямо на крыше, а рулонную кровлю просто настелили поверх старой, увеличив нагрузку на и без того ветхие стропила. Последний из обвиняемых, инженер по технадзору ЗиКа, все эти нарушения оставил без внимания.

В результате, как заключили следователи, несущая способность конструктивных элементов корпуса № 15 не была обеспечена, а фактические нагрузки превысили проектные более чем в два раза, что неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций и частично железобетонного каркаса производственного корпуса. Крыша рухнула на площади более 3300 квадратных метров, в этот момент в цехе находилось несколько десятков рабочих - четверо из них погибли, еще 16 пострадали.