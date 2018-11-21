Новости

Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21:15
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21:13
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21:10
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 20:40
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 20:36
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 20:11
В Москве завершили снос Ховринской больницы 20:08
В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России 20:02
Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве 19:45
Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг 19:42
В парке Ставрополя произошла перестрелка 19:29
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 19:20
Туристы назвали самый интересный маршрут России 19:13
Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей 19:08
Будущее "Умных городов" обсудят на форуме в Москве 19:04
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 19:00
ВМС Ирана: Новая подлодка "Фатех" станет неожиданностью для врагов 18:42
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 18:34
Названа причина обрушения моста под Воронежем 18:24
Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море 18:23
Крым побил постсоветский рекорд по числу туристов 18:21
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС" 18:20
ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США 18:16
Двое детей погибли во время пожара в Москве 18:08
В Госдуме призовут к пересмотру оценки афганских событий 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 20:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крыша рухнула не случайно

Руководители ответят за гибель рабочих
Текст: Юлия Вострецова (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7725 (262)
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обрушения кровли цеха на заводе имени Калинина в Екатеринбурге (ЗиК) два года назад.

Расследование велось в отношении четырех человек. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, а также в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (санкции по этим статьям - вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет). В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
На Урале по делу об обрушении крыши завода задержан подозреваемый
Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
Названы причины обрушения крыши на уральском заводе

По данным следствия, в 2010-2016 годах заместитель главного инженера ЗиКа по эксплуатации основных фондов не организовал надлежащего обследования технического состояния строительных конструкций корпуса № 15 и проведение ремонтно-строительных работ по их усилению. Причем ему было известно, что несущие элементы здания в аварийном состоянии, но его эксплуатацию руководитель не запретил.

Другие обвиняемые - руководители двух строительных фирм, выполнявших по договорам подряда реконструкцию кровли, "желая быстрее выполнить работы и получить за них оплату, грубо нарушали правила безопасности и технологию работ", сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Вплоть до того, что стройматериалы и оборудование складировали прямо на крыше, а рулонную кровлю просто настелили поверх старой, увеличив нагрузку на и без того ветхие стропила. Последний из обвиняемых, инженер по технадзору ЗиКа, все эти нарушения оставил без внимания.

В результате, как заключили следователи, несущая способность конструктивных элементов корпуса № 15 не была обеспечена, а фактические нагрузки превысили проектные более чем в два раза, что неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций и частично железобетонного каркаса производственного корпуса. Крыша рухнула на площади более 3300 квадратных метров, в этот момент в цехе находилось несколько десятков рабочих - четверо из них погибли, еще 16 пострадали.

Экономика Отрасли Промышленность Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево