Златоуст признан мировым объектом туристической привлекательности

Как сообщили в пресс-службе ЕОЭС, всего в перечень по итогам сессии включены восемь объектов. Еще пяти кандидатам отказано. В итоге представлявший Россию Златоуст войдет в престижный список наряду с самой длинной в мире высотной канатной дорогой "Телефирико де Мерида" (Венесуэла), археологическим парком в Карфагене (Тунис), древним городом Тиуанака (Боливия) и другими "чудесами света".
- Российская презентация Златоуста произвела настоящий фурор, буквально взорвала зал и настолько впечатлила международных экспертов, что по ее окончании они стоя аплодировали команде из Челябинской области, - отметил генеральный секретарь ЕОЭС Владимир Пискурев. - К сожалению, только одна команда представляла огромную Россию и смогла дойти до финала. Зато ее признание позволило РФ остаться в тройке стран - лидеров особой туристской привлекательности.
Златоуст хорошо известен специалистам оружейного дела, искусствоведам и коллекционерам холодного оружия во многих странах мира. Славу ему принесла тонкая и изящная цветная гравюра на стали, покрывающая изделия высокого качества. В основу работ златоустовских мастеров положено уникальное художественное оформление металла, сочетающее в себе русские традиции и современные технологии металлообработки.
Кстати
Сегодня во Всемирном списке объектов особой туристской привлекательности представлено 2184 нематериальных, материальных и природных объекта из 197 стран мира.