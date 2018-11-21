Златоуст признан мировым объектом туристической привлекательности

На зимней сессии Международного комитета по устойчивому развитию туризма Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) город Златоуст Челябинской области включен во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. Члены жюри из 80 стран мира отметили уникальные национальные традиции искусства украшения холодного оружия и гравюры на стали производства златоустовских мастеров.

В Златоусте туристы смогут не только увидеть готовые образцы знаменитого украшенного оружия, но и побывать на производстве. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как сообщили в пресс-службе ЕОЭС, всего в перечень по итогам сессии включены восемь объектов. Еще пяти кандидатам отказано. В итоге представлявший Россию Златоуст войдет в престижный список наряду с самой длинной в мире высотной канатной дорогой "Телефирико де Мерида" (Венесуэла), археологическим парком в Карфагене (Тунис), древним городом Тиуанака (Боливия) и другими "чудесами света".

- Российская презентация Златоуста произвела настоящий фурор, буквально взорвала зал и настолько впечатлила международных экспертов, что по ее окончании они стоя аплодировали команде из Челябинской области, - отметил генеральный секретарь ЕОЭС Владимир Пискурев. - К сожалению, только одна команда представляла огромную Россию и смогла дойти до финала. Зато ее признание позволило РФ остаться в тройке стран - лидеров особой туристской привлекательности.

Златоуст хорошо известен специалистам оружейного дела, искусствоведам и коллекционерам холодного оружия во многих странах мира. Славу ему принесла тонкая и изящная цветная гравюра на стали, покрывающая изделия высокого качества. В основу работ златоустовских мастеров положено уникальное художественное оформление металла, сочетающее в себе русские традиции и современные технологии металлообработки.

Кстати

Сегодня во Всемирном списке объектов особой туристской привлекательности представлено 2184 нематериальных, материальных и природных объекта из 197 стран мира.