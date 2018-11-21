Златоуст признан мировым объектом туристической привлекательности

Новости

Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21:15
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21:13
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21:10
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 20:40
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 20:36
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 20:11
В Москве завершили снос Ховринской больницы 20:08
В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России 20:02
Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве 19:45
Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг 19:42
В парке Ставрополя произошла перестрелка 19:29
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 19:20
Туристы назвали самый интересный маршрут России 19:13
Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей 19:08
Будущее "Умных городов" обсудят на форуме в Москве 19:04
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 19:00
ВМС Ирана: Новая подлодка "Фатех" станет неожиданностью для врагов 18:42
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 18:34
Названа причина обрушения моста под Воронежем 18:24
Росрыболовство назвало причину исчезновения хамсы в Черном море 18:23
Крым побил постсоветский рекорд по числу туристов 18:21
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС" 18:20
ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США 18:16
Двое детей погибли во время пожара в Москве 18:08
В Госдуме призовут к пересмотру оценки афганских событий 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 20:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сразил оружием

Златоуст признан мировым объектом туристической привлекательности
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7725 (262)
На зимней сессии Международного комитета по устойчивому развитию туризма Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) город Златоуст Челябинской области включен во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. Члены жюри из 80 стран мира отметили уникальные национальные традиции искусства украшения холодного оружия и гравюры на стали производства златоустовских мастеров.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В Златоусте туристы смогут не только увидеть готовые образцы знаменитого украшенного оружия, но и побывать на производстве. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Златоусте туристы смогут не только увидеть готовые образцы знаменитого украшенного оружия, но и побывать на производстве. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как сообщили в пресс-службе ЕОЭС, всего в перечень по итогам сессии включены восемь объектов. Еще пяти кандидатам отказано. В итоге представлявший Россию Златоуст войдет в престижный список наряду с самой длинной в мире высотной канатной дорогой "Телефирико де Мерида" (Венесуэла), археологическим парком в Карфагене (Тунис), древним городом Тиуанака (Боливия) и другими "чудесами света".

Фото: depositphotos.com
Как в Ростове распорядятся построенными к ЧМ-2018 гостиницами

- Российская презентация Златоуста произвела настоящий фурор, буквально взорвала зал и настолько впечатлила международных экспертов, что по ее окончании они стоя аплодировали команде из Челябинской области, - отметил генеральный секретарь ЕОЭС Владимир Пискурев. - К сожалению, только одна команда представляла огромную Россию и смогла дойти до финала. Зато ее признание позволило РФ остаться в тройке стран - лидеров особой туристской привлекательности.

Златоуст хорошо известен специалистам оружейного дела, искусствоведам и коллекционерам холодного оружия во многих странах мира. Славу ему принесла тонкая и изящная цветная гравюра на стали, покрывающая изделия высокого качества. В основу работ златоустовских мастеров положено уникальное художественное оформление металла, сочетающее в себе русские традиции и современные технологии металлообработки.

Кстати

Сегодня во Всемирном списке объектов особой туристской привлекательности представлено 2184 нематериальных, материальных и природных объекта из 197 стран мира.

Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола
Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево