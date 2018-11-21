Режиссера "Ералаша" Бориса Грачевского не пустили в Грузию

Художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского не пустили в Грузию. По данным МВД республики, режиссера остановили в Тбилисском аэропорту у стоек пограничного контроля.

Вместе с Грачевским в страну не пропустили продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина. Очередным рейсом они улетели в Москву. Деятели культуры направлялись в Тбилиси на открытие фестиваля российских фильмов "Свидание с Россией".

Телеканал "Рустави-2" сообщил, что россиян не пропустили на территорию Грузии из-за посещения ими Абхазии через границу с Россией. Въезд в Абхазию, минуя пограничный контроль, рассматривается властями как нарушение пограничного режима.