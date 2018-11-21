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21.11.2018 16:50
Рубрика: Экономика
Проект: ЛСР 2018

Рядом с жилым комплексом "Зиларт" будет реконструирована набережная Марка Шагала

Текст: Евгения Мамонова
Рядом с жилым комплексом "Зиларт", который возводит "Группа ЛСР", будет реконструирована набережная Марка Шагала. Об этом сообщили сегодня в Департаменте строительства города Москвы.
Предоставлено пресс-службой "Группы ЛСР"

Реконструкция набережной будет происходить по новым правилам. Если раньше основное место на набережных отводилось дорогам, то теперь в приоритете окажется большая пешеходная зона с качественным общественным пространством для прогулок и отдыха.

Как сообщают в департаменте, в будущем все набережные Москва-реки будут реконструироваться по таким же правилам.

Работы планируется начать уже в 2019 году. Помимо благоустройства набережной Марка Шагала, будет построен мост через затон Новинки, а также западный выход со станции МЦК "ЗИЛ", со стороны улицы Эль Лисицкого - прямо в парк "Тюфелева роща".

Кроме этого, город планирует построить несколько участков улично-дорожной сети. Уже сейчас ведется строительство около 20 километров дорог.

Экономика Недвижимость Инфраструктура
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