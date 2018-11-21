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21.11.2018 12:25
Рубрика: Спорт

Россия будет во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧЕ-2020

Текст: Данила Жиляев
Стали известны составы корзин при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Фото: Абдулкадер Хадж/РИА Новости Фото: Абдулкадер Хадж/РИА Новости
Фото: Абдулкадер Хадж/РИА Новости
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Определились составы всех дивизионов Лиги наций на сезон 2020/21

Корзины формировались в соответствии с выступлениями 55 команд в Лиге наций. Сборная России попала во вторую корзину - впрочем, это было известно еще до вчерашнего матча подопечных Станислава Черчесова со шведами, который, увы, закончился для нас неудачно.

В одной корзине с нами оказались - и точно не будут соперниками россиян в квалификации - Австрия, Босния и Герцеговина, Германия, Дания, Исландия, Украина, Уэльс, Чехия, Швеция. При квалификации все сборные будут распределены на десять групп, в пяти из которых будет по пять команд, и еще в пяти - по шесть.

Матками четырех групп первой пятерки станут финалисты Лиги наций, объединенные в отдельную корзину - Англия, Нидерланды, Португалия и Швейцария. Полностью состав корзин выглядит следующим образом.

Финалисты лиги наций: Англия, Нидерланды, Португалия, Швейцария;

Корзина 1: Бельгия, Испания, Италия, Польша, Франция, Хорватия;

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Корзина 2: Австрия, Босния и Герцеговина, Германия, Дания, Исландия, Россия, Украина, Уэльс, Чехия, Швеция;

Корзина 3: Болгария, Израиль, Ирландия, Норвегия, Северная Ирландия, Сербия, Словакия, Турция, Финляндия, Шотландия;

Корзина 4: Албания, Венгрия, Греция, Грузия, Кипр, Литва, Румыния, Словения, Черногория, Эстония;

Корзина 5: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдавия, Фарерские острова;

Корзина 6: Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Жеребьевка квалификации Евро-2020 пройдет 2 декабря в Дублине, она начнется в 14:00 по московскому времени. Отметим, что при жеребьевке будет соблюдаться ряд условий. Первое из них касается разведения по разным группам стран, между которыми существуют напряженные отношения. Так, ни при каких раскладах не попадут в одну группу отборочного турнира Россия и Украина. Кроме того, будут разведены Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Босния и Герцеговина и Косово, а также Сербия и Косово.

Еще одно условие касается погоды. Так, в одной группе сможет находиться не более двух "зимних" стран - то есть, таких, где зимой холодно, и играть в футбол приходится в неблагоприятной обстановке. Эти страны - белоруссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия, Россия, Украина и Эстония. Календарь будет составляться с тем расчетом, чтобы в марте и ноябре в этих странах проходило минимальное количество матчей квалификации. А в Финляндии, в Исландии и на Фарерах в марте и ноябре 2019 года игр не будет вовсе.

Финальная часть чемпионата Европы впервые в истории пройдет в 12 городах Старого света. Матчи примет, в том числе, и стадион в Санкт-Петербурге.

 

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