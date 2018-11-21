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21.11.2018 23:25
Рубрика: Спорт

Посмотрели свысока

Наши девушки вышли на Евро-2019 лидерами своей группы
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7725 (262)
Женская сборная России завершила успешную для себя квалификацию чемпионата Европы-2019 победным домашним матче с Венгрией - 56:53. Игра прошла при полных трибунах дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.
Игрок екатеринбургского УГМК Раиса Мусина (справа) стала лучшим бомбардиром матча с 20 очками. Фото: РИА Новости Игрок екатеринбургского УГМК Раиса Мусина (справа) стала лучшим бомбардиром матча с 20 очками. Фото: РИА Новости
Игрок екатеринбургского УГМК Раиса Мусина (справа) стала лучшим бомбардиром матча с 20 очками. Фото: РИА Новости

К встрече с мадьярками подопечные немецкого специалиста Олафа Ланге подошли уже в статусе досрочных обладательниц путевки на Евро-2019, который состоится в Сербии и Латвии. Основная задача была выполнена, но осталось желание продлить победную серию и занять первое место в группе, чтобы перед жеребьевкой, назначенной на 12 декабря в Белграде, иметь наиболее выгодную позицию в корзинах посева.

В стартовой пятерке Ланге выпустил исключительно баскетболисток екатеринбургского УГМК, действующего чемпиона России и Евролиги. Команду-хозяйку паркета представляли капитан сборной защитница Евгения Белякова, ее коллега по амплуа Елена Беглова, форвард Раиса Мусина, центровые Мария Вадеева и Наталья Виеру. Россиянки начали очень резво и после дальнего попадания Мусиной повели 15:6. К исходу первой половины матча преимущество нашей сборной было двузначным - "плюс 10" (29:19).

Однако третья четверть прошла не самым лучшим образом. Венгерки сделали определенные выводы в перерыве и начали методичную погоню, завершившуюся тем, что на 29-й минуте гостьи смогли-таки выйти вперед - 39:38.

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У команды Венгрии одним из самых активных исполнителей была натурализованная американка Кейша Гори, о которой ходят небеспочвенные слухи по поводу того, что она находится фактически в однополом браке с игроком сборной Белоруссии Татьяной Лихтарович. Две девушки из разных государств подружились, если так можно выразиться, во время совместных выступлений за венгерский "Мишкольц". Впрочем, подобные коллизии давно уже не шокируют поклонников женского баскетбола. Увы, но скорее - это обыденность.

В заключительной десятиминутке продолжалась вязкая, упорная и малорезультативная игра. Еще за четыре с половиной минуты до сирены мадьярки лидировали с минимальной разницей в счете, а восстановить лидерство России помог точный трехочковый бросок все той же Мусиной - 51:49. В концовке основного времени у венгерской команды был призрачный шанс перевести сражение в овертайм, но собственная потеря мяча его и лишила. Наши девушки праздновали шестую победу подряд в квалификационном цикле, плюс первое место в группе "С".

Итоговое положение команд-участниц в нашем квартете таково: Россия - 6 побед - 0 поражений, Венгрия - 4-2, Литва - 2-4, Албания - 0-6. Вчерашние соперницы россиянок вошли в число шести сборных из восьми, которые со вторых мест в группах пробились на чемпионат Европы-2019.

На момент подписания этого номера "РГ" было точно известно, что в финальном турнире континентального первенства компанию командам стран-организаторов Сербии и Латвии, сборным России и Венгрии точно составят действующий чемпион Старого Света Испания, Турция, Словения, Чехия, Белоруссия, Франция, Украина, Бельгия и Швеция. Всего же титул и призовые места в будущем году разыграют 16 участников.

Спорт Баскетбол
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