Российскому рынку труда не хватает IT-специалистов.

По оценкам Фонда развития интернет-инициатив, ежегодно вузы выпускают около 60 тысяч выпускников по различным IT-специальностям, а для преодоления дефицита необходимо каждый год дополнительно выпускать еще около 40 тысяч человек. Если этого не делать, к 2027 году, по прогнозам фонда, не хватать будет уже 2 миллиона специалистов.

Среди профессий, дефицит которых ощущается достаточно остро, оказались и бизнес-аналитики. По оценкам экспертов, в одной только финансовой сфере их нужно около 1200. Бизнес решил справляться с этой проблемой самостоятельно - большинство крупных компаний уже имеют или планируют открыть базовые кафедры в профильных для своей отрасли вузах. Это позволяет выращивать специалистов, готовых к работе и в этой конкретной компании, и на рынке в целом. Свои кафедры есть у "Яндекса", Mail ru Group, Accenture, ВТБ, ВЭБа, Сбербанка-Технологий и многих других. В этом году на факультете компьютерных наук ВШЭ, например, открылась базовая кафедра компании SAS. Она должна усилить программы подготовки специалистов в области анализа данных. Это первая кафедра компании в российском вузе, хотя с факультетом SAS сотрудничает давно. Открытие кафедры - это, с одной стороны, логичное продолжение этого сотрудничества, с другой - ответ на ситуацию на рынке труда, рассказали в компании.

Бизнес-аналитики остро востребованы в финансовом секторе, ретейле, консалтинговых компаниях и других сферах. Спрос на них значительно превышает предложение и постоянно растет, а уровень подготовки выпускников по смежным специальностям часто не соответствует требованиям работодателей. "Мы часто слышим, что не хватает аналитиков и что образование оторвано от рыночных реалий, - рассказала директор по персоналу и работе с университетами SAS Россия/СНГ Юлия Санина. - В прошлом году мы расширили свою стажерскую программу, включив в нее клиентов. То есть компания набирает и готовит стажеров как для себя, так и для своих заказчиков. И мы на практике убедились, насколько это трудоемкий процесс - дорастить стажера-выпускника до уровня специалиста. На дополнительное обучение и знакомство с бизнес-проблематикой уходит примерно полгода".

О нехватке специалистов говорят и в кадровых агентствах. По данным агентства HRTS, в последние несколько лет спрос на бизнес-аналитиков растет примерно на 20 процентов ежегодно. При этом только в Москве открыто около трех тысяч вакансий в этой сфере.

"Речь идет о вакансиях, где уже требуются определенные знания продуктов и опыт, - рассказал генеральный директор HRTS Алексей Логанов. - Как правило, цикл поиска на эти вакансии долгий - около трех месяцев. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в России образовался дефицит таких специалистов".

Выпускники многих вузов часто не понимают, как применять полученные знания в реальной работе

Компании начинают рекрутинг студентов уже на первых курсах. При этом они, безусловно, хотят иметь хоть какие-то гарантии того, что будущий аналитик будет работать у них. В компаниях признают, что, если молодой человек сразу же начнет работать, он потеряет в академических знаниях. Если же, наоборот, студенты исправно учатся и начинают искать работу только на последних курсах, им часто не хватает знания бизнес-специфики. Они не готовы решать реальные задачи, с которыми приходится сталкиваться современным компаниям. Уровень подготовки студентов часто не соответствует ожиданиям работодателей, и компаниям приходится их доучивать уже в процессе работы.

Выпускники многих вузов часто не понимают, зачем они учат те или иные предметы, какую практическую ценность несут полученные знания и навыки, как применять их в реальной работе.

Ведущие российские вузы уже осознают проблему и стремятся к тому, чтобы академическая подготовка сочеталась с бизнес-знаниями. А студенты понимали прикладное значение получаемых знаний и весь спектр их возможного применения на практике.

"ВШЭ стремится внедрять инновационные модели обучения, основанные на реальных кейсах, - рассказал декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, профессор Иван Аржанцев. - Мы видим большую ценность в том, чтобы открыть кафедру, где студенты получат полноценное представление о задачах, требующих аналитики, и современных методах анализа данных, о бизнес-процессах, смогут реализовать собственные проекты".

При этом работа кафедры SAS повлияет на уровень подготовки студентов не только на ФКН, но и на других факультетах ВШЭ, добавил Аржанцев. В курсах компании и проектных работах заинтересованы, например, на экономическом факультете. В ходе обучения студенты получат необходимые практические навыки и смогут на конкретных примерах увидеть эффективность бизнес-аналитики.

Важно, что работают на совместных кафедрах вузов и бизнеса ведущие специалисты своего дела. Например, базовую кафедру SAS на ФКН ВШЭ возглавил кандидат физико-математических наук, руководитель направлений кредитного скоринга и управления модельным риском компании SAS в регионе EMEA Николай Филипенков.

А кафедру страховой компании "Ингосстрах" в Финансовом университете при правительстве РФ с сентября возглавляет советник генерального директора компании Игорь Ямов. Сама кафедра существует с 2011 года. Ее цель - усиление практической составляющей в процессе подготовки студентов и совершенствование научных основ развития страхового бизнеса, рассказал директор по персоналу компании "Ингосстрах" Вадим Коровин.

В течение учебного года "Ингосстрах" проводит лекции, семинары, кейс-чемпионаты для студентов Финансового университета, ежегодно проходит конкурс студенческих работ по страхованию при активном участии студентов.

"Наша кафедра - это площадка, где высокопрофессиональные эксперты страхового дела делятся со студентами накопленным опытом, своим видением развития страховой отрасли, - отметил Коровин. - Именно практико-ориентированный подход позволяет эффективно готовить молодых специалистов, формируя кадровый резерв, потребность в котором существует не только в рамках компании, но и на страховом рынке в целом. Кафедра ведет работу со студентами Финансового университета, создает обучающие программы и планы для молодых специалистов в сфере страхования, помогая студентам узнать эту отрасль с разных сторон и определиться с выбором будущей специальности.

Такое сотрудничество дает ощутимый результат: за 7 лет работы кафедры "Ингосстрах" стал работодателем для 150 выпускников Финансового университета. В 2018 году проведен Всероссийский чемпионат Финансового университета по машинному обучению при поддержке компании, а при поддержке Финансового университета организованы летняя школа "Ингосстраха" и кейс-чемпионат Modern Insurance Cup в 2018 году.

В ноябре открылась программа дополнительного образования для студентов Финансового университета "Бизнес Школа Ингосстрах": конкурс составил 3,5 человека на место, на программу зачислены 35 слушателей. Для студентов Финансового университета это хороший шанс поработать рука об руку с экспертами компании и реализовывать инновационные проекты под ее реальные нужды.