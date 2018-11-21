Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели человека

Внеплановая проверка пройдет в международном аэропорту "Шереметьево" после инцидента с гибелью пассажира на взлетной полосе.

Проведет ее Ространснадзор. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе ведомства, будут проверены службы авиационной безопасности и организации аэропортовой деятельности. Проверка начнется в ближайшее время. Сроки окончания проверочных действий пока не ясны. Каждый случай индивидуален, уточнили в Ространснадзоре. В среднем проверка занимает до 20 дней.

Погибшим оказался гражданин Армении 1993 года рождения. Молодой человек возвращался из Испании на родину транзитом через Москву. На борту самолета он устроил драку. Его пришлось снимать с рейса. Когда полицейские хотели доставить мужчину до другого самолета, следовавшего в Ереван, он сбежал от них и выбежал на взлетно-посадочную полосу.

Там он был сбит "Боингом", который готовился выполнить рейс Москва-Афины.