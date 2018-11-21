Запрос о месте хранения кредитной истории теперь можно сделать через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Новый сервис стал доступен благодаря Банку России.

Речь идет о получении информации из Центрального каталога кредитных историй, который ведет ЦБ. Каталог не специализируется на хранении основных сведений из кредитных отчетов, но в нем есть данные об их местонахождении. Это важная информация, поскольку единой базы кредитных историй в России сегодня нет: они рассредоточены по разным бюро.

Запроc о том, где находятся досье, отныне можно сделать в разделе "Налоги и финансы" (подраздел "Сведения о бюро кредитных историй") портала госуслуг. Потребуются данные паспорта и номер СНИЛС. Банк России направит ответ в личный кабинет пользователя.

Получить кредитную историю можно по паспорту в офисах бюро кредитных историй.

Пока это можно сделать бесплатно один раз в год, но с 1 января возможны два бесплатных запроса (и любое количество запросов за плату) кредитного отчета через банк, заключивший договор об оказании информационных услуг с БКИ, в котором хранится его кредитная история. Они будут направляться в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Граждане пока не очень активно интересуются своими кредитными досье. Если и проверяют, то в основном после отказа в кредите. Специалисты советуют делать это минимум один раз в год, хотя если человек ведет активную "кредитную" жизнь, то лучше даже чаще. Это позволит выявить возможные ошибки, а также вовремя обнаружить возможное кредитное мошенничество с использованием персональных данных.