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Самый популярный смартфон Xiaomi получил стабильную MIUI 10

21.11.2018,  
16:59
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi начала рассылку обновления операционной системы MIUI десятой версии для смартфонов Redmi Note 6 Pro. Она базируется на платформе Android предыдущего поколения - 8.1 Oreo.

Согласно данным рейтинга авторитетного издания GSM Arena, смартфон Redmi Note 6 Pro является наиболее популярным мобильным устройством Xiaomi.

Помимо этого девайса, новую MIUI 10 получили другие пользующиеся популярностью модели смартфонов Xiaomi - Mi5s, Redmi Note 4 и Redmi Note 4X. Правда, в случае с ними новая версия оболочка базируется на Android 7.0 Nougat.

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Оболочка будет распространяться "по воздуху" (OTA). Для ее установки нужно зайти в настройки и проверить наличие обновлений.

Новая версия MIUI 10 оптимизирована для работы с вытянутыми безрамочными экранами, содержит новый набор звуков и рингтонов, поддерживает искусственный интеллект для более грамотного управления приложениями и контроля заряда батареи, а также позволяет установить популярную камеру от Google.

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