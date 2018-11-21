Самый популярный смартфон Xiaomi получил стабильную MIUI 10

Компания Xiaomi начала рассылку обновления операционной системы MIUI десятой версии для смартфонов Redmi Note 6 Pro. Она базируется на платформе Android предыдущего поколения - 8.1 Oreo.

Согласно данным рейтинга авторитетного издания GSM Arena, смартфон Redmi Note 6 Pro является наиболее популярным мобильным устройством Xiaomi.

Помимо этого девайса, новую MIUI 10 получили другие пользующиеся популярностью модели смартфонов Xiaomi - Mi5s, Redmi Note 4 и Redmi Note 4X. Правда, в случае с ними новая версия оболочка базируется на Android 7.0 Nougat.

Оболочка будет распространяться "по воздуху" (OTA). Для ее установки нужно зайти в настройки и проверить наличие обновлений.

Новая версия MIUI 10 оптимизирована для работы с вытянутыми безрамочными экранами, содержит новый набор звуков и рингтонов, поддерживает искусственный интеллект для более грамотного управления приложениями и контроля заряда батареи, а также позволяет установить популярную камеру от Google.