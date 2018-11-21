Обновленный перечень организаций, находящихся под санкциями, опубликовало на своем интернет-ресурсе министерство торговли США.

На сей раз в "черном списке" США в числе других компаний и физлиц оказались российские компании Global Vision Group, а также "Промсырьеимпорт" и первый заместитель ее гендиректора Андрей Догаев. Как пояснили американские власти, они обнаружили схему поставок иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона. При этом денежные средства якобы передавались военным формированиям, лояльным сирийскому правительству.

По мнению экспертов, очередные ограничительные меры США в отношении российских компаний носят точечный характер и не повлияют на рубль и фондовый рынок, уверены эксперты. "Санкции против отдельных компаний и физлиц уже не оказывают особого влияния на рынок", - отметил в беседе с "РГ" аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "Рубль чувствует себя относительно крепким, несмотря на снижение стоимости нефти. Российские активы также держатся достаточно крепко", - уточняет старший аналитик "БКС Капитал" Сергей Суверов. Сейчас для российской экономики более значимы глобальные внешние факторы, отмечает он.

Американские санкции против отдельных компаний и физлиц уже не влияют на российский рынок

В частности, ограничительные меры США негативно влияют на российских зарубежных партнеров. Некоторые китайские коммерческие банки расширительно трактуют санкции, заявил накануне глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов.

Китайские банки ссылаются на санкции, которые в действительности не мешают проведению финансовых операций с российскими компаниями. Российские организации не входят в санкционный список, и с ними можно иметь дело как с юридическими лицами, даже если один из их руководителей включен в список как физлицо, подчеркнул представитель ЦБ. С Народным банком Китая достигнута договоренность на регулярной основе направлять разъяснительные материалы организациям КНР и оперативно решать возникающие вопросы, отметил Данилов.

"Такова общая логика банковского рынка. Спрос и предложение регулируются не только ценовым путем, важны также качество заемщиков и их репутация", - поясняет доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Петр Мозиас. В целом Китай занимает позицию дружественного нейтралитета по отношению к России. "Россия и Китай поддерживают стратегическое партнерство, в КНР с озабоченностью наблюдают за конфликтом России и Запада", - добавляет эксперт. В Китае поддержат улучшение отношений России с США.

Такие изменения вполне возможны, считают эксперты. "Представители американского бизнеса и истеблишмента отмечают, что ситуация может поменяться в позитивном направлении достаточно быстро и серьезно", - рассказал "РГ" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков по итогам прошедшего накануне американо-российского делового совета в Нью-Йорке. Он отметил, что американский бизнес видит перспективы вложений в российскую экономику.

На рынке сохраняется позитивная реакция на сообщения о том, что новые санкции США откладываются на 2019 год. К тому же "по ожиданиям каких-то жестких санкций против наших ведущих банков не будет", - говорит Сергей Дроздов. Также инвесторы не ожидают введения санкций против российского госдолга, добавляет он.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿