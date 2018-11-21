Сатирик Владимир Зеленский лидирует в рейтинге на пост президента Украины

На второе место среди кандидатов на пост президента Украины, намеченных на март 2019 года, вышел сатирик и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать голоса 9,9 процента опрошенных украинцев. Он обошел действующего президента Петра Порошенко, которого готовы поддержать 8,9 процента респондентов. Лидером предвыборной гонки считается Юлия Тимошенко с 15,4 процента поддержки, свидетельствует опрос, проведенный в конце октября центром исследований и коммуникаций Active Group.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук являются лидерами так называемого альтернативного выбора, отметил основатель Active Group Андрей Еременко. По его словам, люди устали от Порошенко и Тимошенко и хотят видеть в руководстве новые лица.

По данным украинских СМИ, высокие рейтинги подтолкнули Зеленского всерьез подойти к президентской кампании, которая пройдет под лозунгом "Я не шучу". Якобы представители шоумена уже оплатили рекламу на радио и билбордах. Предполагается, что основную политическую силу Зеленского составят партии "Слуга народа" и "УКРОП" (проект олигарха Игоря Коломойского).