Сборная России не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций. Чтобы занять первое место в группе 2 Лиги "В", подопечным Станислава Черчесова нужно было не проиграть на выезде шведам, но наши с поставленной задачей не справились. Встреча, проходившая в Стокгольме, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Таким образом, из нашего трио на повышение в лигу "А" отправится сборная Швеции, а команда Турции, наоборот, попадет в дивизион рангом ниже. Что касается наших, следующий розыгрыш турнира россияне снова проведут во второй по силе лиге.

- Понятно, что поражение обидное...

- Не обидное, - прервал Черчесов журналиста, задававшего вопрос на послематчевой пресс-конференции. - Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее. Первый шанс имели мы, когда Ионов вышел один на один и не забил. Но если брать в целом, победа шведов закономерна. Не надо здесь искать то, чего нет. Мы не были до конца сбалансированы по разным причинам.

Возразить главному тренеру особо и нечего. Обидно другое. Наша команда заслуживала того, чтобы закончить этот календарный год красиво. Она провела отличный чемпионат мира и вполне добротно смотрелась в новообразованной Лиге наций. Нет сомнений в оптимальном состоянии наша сборная имела все основания рассчитывать на большее. А единственное поражение в турнире россияне потерпели без Черышева, Зобнина, Фернандеса и Головина - героев ЧМ-2018. Травмы - неизбежная часть футбола, но потеря сразу стольких ключевых футболистов ударила бы по любой сборной. И наша, к сожалению, не стала исключением. Справедливости ради, Станислав Черчесов ни разу не пожаловался на кадровые сложности. Он делал все, что мог, и пытался вместе со своим штабом компенсировать отсутствие лидеров. Получилось не очень. Однако всерьез критиковать сборную в данной ситуации было бы неконструктивно. Да и сами футболисты все прекрасно понимают. После матча в Стокгольме они выглядели в микст-зоне подавленными. Даже словоохотливый капитан команды Артем Дзюба поначалу отказался общаться с прессой. Но Артема удалось переубедить.

Не боитесь, что после двух поражений страна снова отвернется от сборной?

Артем Дзюба: Во-первых, я не заметил у нас безразличия. Во-вторых, у нас не хватало 4-5 ключевых футболистов. Думаю, забери у любой команды столько ключевых игроков, она будет играть не так. Немцы были очень сильны, нужно понимать, какой это уровень. Шведы немного другие. Они очень организованные, хороши в игре с флангов, со стандартов. Мы это все знали. Нельзя было уступить им в борьбе.

Вам не кажется, что наша команда стала слишком "дзюбозависимой"?

Артем Дзюба: Не думаю. У нас нет задачи бить только на меня. Да, иногда злоупотребляем. Нам нужно играть смелее, наглее, спокойнее, расчетливее. Сегодня не хватило креатива. Не хватило Головина, Зобнина, который - мотор команды. Не хватило Марио Фернандеса, который очень грамотный, очень разумный футболист. Черышева, который несется. Ключевые ребята, которых нет. Было очень трудно.

Вы сказали про травмы героев ЧМ-2018, но складывается впечатление, что и те, кто сейчас здоров, смертельно устали...

Артем Дзюба: Мы выплеснулись эмоционально, это правда. Да и физически. Наш футбол, что в сборной, что в клубах - очень энергозатратный. Мы должны играть на своих лучших качествах, и мы это прекрасно понимаем. Наша сила в чем: в очень хорошем движении, в агрессивной борьбе, в подборах и бешеном желании. За счет этих качеств мы можем бороться с любой командой, даже суперклассной. Как только эти компоненты пропадают, мы начинаем проседать. Тяжело играть в наш футбол, но он приносит плоды. Не надо от этого отказываться, нужно гнуть свою линию.