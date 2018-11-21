Сборная России уступила в гостях шведам

Сборная России не смогла выйти в высший дивизион Лиги Наций. Чтобы занять первое место в группе 2 лиги "В", подопечным Станислава Черчесова нужно было не проиграть на выезде шведам, но наши с поставленной задачей не справились. Встреча, проходившая в Стокгольме, завершилась победой хозяев со счетом 0:2.

Если идти на "Френдс Арену" от железнодорожной станции "Сольна", то ваш путь непременно будет пролегать через крупнейший в стране торговый молл. К арене можно подойти и по улице, но, учитывая пронизывающий ветер и температуру, стремящуюся к нулю, большинство болельщиков, разумеется, выбирали дорогу через торговый центр: не "пошопиться", так погреться.

Впрочем, чтобы попасть внутрь стадиона, на улицу все равно нужно было выйти. Там зрителей встречала мини фан-зона: девушки раздавали программки, а в свободное время грелись у урн, в которых теплился самый настоящий огонь. Большинство болельщиков на холоде старались не задерживаться, тем более, над "Френдс Ареной" организаторы задвинули-таки крышу, и внутри чаши стадиона установилась вполне комфортная погода.

Вот только ни возможности шоппинга, ни крыши над головой, ни самого факта того, что для сборной Швеции матч против россиян вообще-то решающий - всего этого оказалось недостаточно, чтобы заманить местную публику на трибуны. На игру едва ли было продано больше 20 тысяч билетов. В итоге организаторам пришлось стыдливо завесить верхние ярусы 50-тысячной арены. Однако проплешины все равно остались, причем даже после стартового свистка.

Традиционной переклички при объявлении состава, когда диктор называет имя игрока, а толпа - фамилию тоже толком не получилось: слишком мало для этого собралось народу. Кстати, в стартовой заявке хозяев были лица, знакомые и российскому болельщику. Например, нынешний ударный форвард "Краснодара" Виктор Классон ну и капитан Андреас Гранквист, некогда защищавший цвета того же клуба.

Что касается выбора Станислава Черчесова, по сравнению с контрольной игрой против немцев (0:3), состоявшейся на прошлой неделе, наставник сборной произвел три замены. Во-первых, на поле сразу появился капитан Артем Дзюба, проходивший курс реабилитации в Москве и присоединившийся к команде только в Стокгольме. Компанию в атаке ему составил форвард "Рубина" Дмитрий Полоз. Наконец, вместо травмированного Константина Рауша на правом фланге вышел Владислав Игнатьев, вызванный из "Локомотива" в экстренном порядке.

Со стартовых минут стало понятно, что гости, обескровленные многочисленными травмами, будут делать ставку на игру вторым номером. Шведы относительно спокойно подходили к нашей штрафной, но до поры до времени ничего конкретного у ворот Андрея Лунева не происходило.

Более того, первый по-настоящему опасный момент создали именно россияне: на 16-й минуте Дзюба бил головой практически в упор, но удар получился слабым, и шведский голкипер Робин Ольсен спокойно зафиксировал мяч в своих руках. Вскоре показать себя во всей красе пришлось и его коллеге. На 31-й минуте Гранквист классно бил головой, но Лунев сыграл не менее блестяще, отведя угрозу в пластичном прыжке.

Наши решили не оставлять этот выпад соперника без ответа. Буквально через пару минут Ионов "вывалился" на шведские ворота по правому флангу, но хозяев выручил Ольсен, успевший сократить угол обстрела. Увы, это был последний по-настоящему острый момент в исполнении россиян до перерыва. Зато давление шведов становилось все более ощутимым, и подопечные Станислава Черчесова не устояли. На 43-й минуте главная звезда скандинавской сборной в ее нынешнем виде, Виктор Линделеф из "Манчестер Юнайтед" первым отказался на отскоке в чужой штрафной после углового и хлестко отправил мяч в сетку - 1:0.

Такой счет наших не устраивал категорически. Тем неожиданней стала замена Черчесова на старте второго тайма: вместо форварда Дмитрия Полоза на поле вышел Руслан Камболов, расположившийся в опорной зоне. Видимо, целью этой перестановки было развязать руки в атаке Далеру Кузяеву, но в любом случае задумки главного тренера сборной не слишком сработали. На подступах к шведской штрафной у гостей мало, что получалось. Старался финтить Дзюба, но партнеры его понимали не очень.

Ближе всего к голу россияне были на исходе часа, когда скандинавы заблокировали два удара подряд, сначала Дзюбы, а потом и Камболова. При этом в обороне наши были небезупречны. Одна из ошибок стоила россиянам второго пропущенного мяча. И снова шведы оказались лучше на подборе. На 72-й минуте Лунев удар Классона парировал, а вот на добивание Маркуса Берга не успел уже чисто физически - 0:2.

Последние минуты матча гости доигрывали с тремя нападающими: в помощь Дзюбе были отряжены Антон Заболотный и Ари. Но голов российские болельщики в этот вечер так и не дождались.

Итоговое поражение оставило нашу команду на втором месте в своей группе. А этот значит, что вместо выхода в лигу "А" наши следующий розыгрыш Лиги наций снова проведут во втором по силе дивизионе турнира.