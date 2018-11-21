СБУ попыталась устроить диверсию на выборах в ДНР

Спецслужбы Украины хотели устроить диверсию с целью сорвать выборы главы и парламента ДНР. С таким заявлением выступил пресс-офицер министерства государственной безопасности самопровозглашенной республики Михаил Попов.

По его словам, 11 ноября в подсобном помещении избирательного участка был задержан агент Службы безопасности Украины при передаче зажигательной смеси одному из членов комиссии. Диверсанты намеревались заложить состоящее из электровоспламенителя и таймера устройство в контейнер с бюллетенями, утверждает пресс-офицер. Сработать оно должно было после доставки урн в ЦИК. Таким образом, могли быть уничтожены бюллетени, пояснил Попов.