Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания

Совету безопасности России и его межведомственной комиссии по военной безопасности следует разработать новую редакцию основ национальной политики в области ядерного сдерживания, такие рекомендации сформулировали члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по итогам "круглого стола", прошедшего в среду в Военной академии Генштаба.

Как сообщила пресс-служба председателя комитета Виктора Бондарева, участники заседания пришли к единому мнению о том, что в целом законодательная база обеспечивает функционирование военной организации государства, организационно-правовые условия строительства и развития Вооруженных сил.

"Вместе с тем законодательство в данной области еще не представляет собой единой целостной системы. В нем сохраняются отдельные пробелы и противоречия", - констатировали сенаторы и представители Генштаба.

По итогам мероприятия "Совбезу России и его межведомственной комиссии по военной безопасности (рекомендовано) проработать вопрос о новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В итоговом документе содержится еще ряд рекомендаций органам власти и профессиональным организациям. В частности, предлагается разработка проекта "Национальной военной стратегии Российской Федерации".

Министерству обороны России рекомендовано ускорить доработку, согласование и представление президенту России проекта нормативно-правового акта, регламентирующего вопросы военного строительства в России. Также оборонному ведомству предлагается разработать и внести изменения в закон "О военном положении", законы "Об обороне" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" в части правового регулирования функционирования и взаимодействия по вопросам обороны, организации мероприятий гражданской и территориальной обороны, обеспечения режима военного положения региональных центров управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации в периоды непосредственной угрозы агрессии, резкого обострения обстановки и в военное время.