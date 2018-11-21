Сериал "Мистер Мерседес" по Стивену Кингу продлили на третий сезон

Телесериал "Мистер Мерседес" продлён на третий сезон.

Съемки начнутся сразу после рождественских праздников с прицелом на премьеру на канале Audience Network в течении 2019 года, сообщает Deadline.

Дэниел Йорк, креативный директор компании AT&T, которая владеет каналом Audience Network, это подтвердил.

"Наблюдая за тем широким зрительским резонансом, который вызывает наше шоу, мы рады продолжить историю, которая рассказана в сериале. Команда Дэвида Келли и Джека Бендера отнеслась к оригинальной трилогии Стивена Кинга со всем уважением и готова теперь выйти за её пределы", - заявил Йорк.

Первый и второй сезоны "Мистера Мерседеса" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play.