Сеть магазинов Castorama уйдет из России

В России закроется сеть магазинов для дома и ремонта Castorama, управляемая британским ритейлером Kingfisher. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Ритейлер обосновывает свое намерение покинуть российский рынок тем, что хочет сконцентрироваться на выстраивании сильного бизнеса. А для этого ему нужно сконцентрироваться на ключевых рынках, где у него уже есть лидирующая позиция. Помимо России, ритейлер также закроет свои магазины в Испании и Португалии.

Выручка российского подразделения Castorama - ООО "Касторама рус" - в прошлом году сократилась на 4%, до 32,5 млрд рублей. При этом чистый убыток вырос до 2,8 млрд рублей (годом ранее он составлял 2,05 млрд рублей).

В этом году с российского рынка уже ушла финская компания Kesko. Она продала 12 гипермаркетов "К-раута" французскому ритейлеру Leroy Merlin.