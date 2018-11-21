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21.11.2018 00:17
Рубрика: Спорт

Корона очень близко

Шахматистка Лагно повела в матче за титул чемпионки
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7724 (261)
Вторая партия финального противостояния на женском чемпионате мира нокаут-системе в Ханты-Мансийске завершилась победой россиянки Екатерины Лагно над представительницей Китая и действующей обладательницей короны Цзюй Вэньцзюнь. Наша шахматистка играла белыми фигурами.

Во вчерашней партии соперницы разыграли каталонское начало, где уже на ранней стадии произошел размен ферзей. Белые временно пожертвовали пешку, но взамен получили преимущество двух слонов. Вскоре Лагно "отыграла материал", но пришлось отдать слона за коня, после чего на доске возник эндшпиль с ладьями и разноцветными слонами. В этой ситуации Екатерина постепенно осуществила прорыв на королевском фланге, затем взяла пешку и благодаря ошибке оппонента довела поединок до победы.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Магнус Карлсен и Фабиано Каруана вновь разошлись миром

Общий счет матча стал 1,5:0,5 очка в пользу 28-летней Лагно, которая в 2014 году поменяла украинское гражданство на российское и в своем новом статусе уже успела стать победительницей Всемирной шахматной олимпиады и двух командных чемпионатов Европы.

По регламенту чемпионата мира финалистки проводят четыре партии с классическим контролем времени с 19 по 22 ноября включительно. В случае ничьей (2:2) будет назначен тай-брейк по правилам "быстрых" шахмат - партии в так называемые "блиц" и "рапид".

Тем временем на проходящем в Лондоне (Великобритания) матче за звание чемпиона мира среди мужчин обладатель короны норвежец Магнус Карлсен никак не может преодолеть отчаянное сопротивление претендента Фабиано Каруаны, американца итальянского происхождения. Все восемь состоявшихся партий завершились вничью. Общий счет - 4:4. Девятый поединок состоится сегодня. И здесь после равенства по итогам 12 партий будет назначен тай-брейк.

Спорт Шахматы
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