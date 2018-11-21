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21.11.2018 20:29
Рубрика: Происшествия

Взяли с поличным

Следователей задержали их коллеги
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
21 ноября Следственный комитет России обнародовал весьма неприятную для ведомства новость о возбуждении уголовного дела против своих сотрудников - следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева.

Высокопоставленные сотрудники, один из которых в генеральском звании, подозреваются в получении солидной взятки в пять миллионов рублей. В переводе на язык Уголовного кодекса это часть 6 статьи 290.

Понятно, что комментарии ведомства по этому поводу были крайне сдержанны. Известно лишь то, что подозреваемых следователей в прямом смысле схватили за руку, то есть задержали с поличным собственные коллеги - следователи центрального аппарата совместно с Управлением "М" ФСБ России.

Следователи, один из которых в генеральском звании, подозреваются в получении взятки в пять миллионов рублей

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.

Фото: depositphotos
СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за наличные

По этому поводу СКР сделало следующее заявление: "Борьба с коррупционными проявлениями в системе правоохранительных органов занимает особое место в деятельности Следственного комитета России. Нетерпимость к таким фактам и отсутствие снисхождения по отношению к поправшим облик и честь офицера - основополагающая часть этой работы. Следствие не намерено замалчивать ни сами преступные факты, ни лиц, их совершивших, тем более если речь идет о сотрудниках следственных органов, о тех, кто нарушил присягу. Напротив, Следственный комитет со всей скрупулезностью подходит к расследованию таких преступлений".

В СМИ уже предположили, что задержание Дубинского и Тринева связано с их работой по делу о махинациях в банке "Российский кредит". Но подробности не приводятся. Известно, что пойманные за руку следователи в прошлом ходатайствовали в суде и об аресте весьма солидного имущества хозяина банка и его "коллег" по уголовному делу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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